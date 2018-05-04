Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Светлогорск, 15 августа 2018 года

О международных и межрегиональных связях Калининграда

Хотела бы начать брифинг с международных и межрегиональных связей региона, учитывая, что мы здесь сегодня работаем.

Уникальное географическое положение Калининградской области предопределяет ее активную вовлеченность в международные связи России с европейскими партнерами. Область занимает одно из лидирующих положений среди субъектов Российской Федерации по объему зарубежных контактов. В текущих условиях межрегиональные связи играют особую роль в налаживании прямого диалога с народами Европы, проведении политики открытости и добрососедства. Примерами такого сотрудничества явилось успешное участие региона в мероприятиях по линии «перекрестного» российско-германского Года регионально-муниципальных партнерств, проведение ежегодного форума регионов-партнёров Калининградской области.

Ключевым событием для роста туристической привлекательности области стало проведение в Калининграде четырёх матчей Чемпионата мира по футболу в июне с.г., которые посетили более 100 тыс. иностранных граждан. С учётом успешного опыта матчей ЧМ-2018 в регионе будут проводиться и другие масштабные международные спортивные мероприятия, первым из которых 11 октября с.г. станет матч сборных России и Швеции в рамках Лиги наций УЕФА.

Важным вкладом в развитие нашего взаимодействия с Евросоюзом является участие Калининградской области в международных программах приграничного сотрудничества Россия - ЕС («Россия-Польша 2014-2020 гг.» и «Россия-Литва 2014-2020 гг.»).

Несмотря на антироссийские санкции, в 2018 г. отмечается увеличение внешнеторгового оборота Калининградской области, рост товарооборота с Польшей и Литвой. Содействовать развитию внешнеэкономических связей региона призван вступивший в силу 1 января с.г. закон об Особой экономической зоне в Калининградской области. В качестве нового инструмента привлечения инвесторов рассматривается запланированный к созданию в 2019 г. на острове Октябрьский в Калининграде специального административного района с особым налоговым режимом.

В последние годы ведется активная работа по совершенствованию российской нормативно-правовой базы в части упрощения условий ведения бизнеса и обеспечения государственной поддержки инвестиционного развития Калининградской области, решения вопросов энергообеспечения и экологии, «калининградского транзита», упрощения визовых процедур, развития транспортной инфраструктуры. По инициативе МИД России для посещения иностранными гражданами Калининградской области вводится система выдачи электронных виз, аналогичная той, которая разработана для свободного порта Владивосток. В ближайшее время на официальном сайте МИД России мы опубликуем подробную информацию на этот счет.

Не случайно и для проведения «Балтийского Артека» был выбран один из городов Калининградской области - региона, как мы все почувствовали и убедились на собственном опыте, открыто и радушно принимающего гостей. Благодарим за гостеприимство.

О создании Рабочей группы высокого уровня по Каспийскому морю

Только что завершился Каспийский саммит. Была проведена эффективная работа и достигнуты колоссальные результаты, которые основаны на рабочем процессе, проведенном экспертами каждой из стран на протяжении многих лет. Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря (Статья 19), подписанной на Пятом каспийском саммите в Актау 12 августа с.г., предусмотрено создание механизма пятисторонних регулярных консультаций высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел прикаспийских государств - в целях эффективного выполнения Конвенции и обзора сотрудничества на Каспийском море.

Было много вопросов относительно того, что это за инструмент и когда состоятся встречи. В Коммюнике саммита содержится поручение президентов провести первую встречу на уровне заместителей министров иностранных дел либо полномочных представителей прикаспийских государств в соответствии с Конвенцией не позднее шести месяцев со дня ее подписания.

Министрами иностранных дел каспийской «пятерки» принято решение о созыве Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря до конца текущего года. Точное место и дата будут согласованы по дипломатическим каналам.

О флешмобе #ЧитаемАйтматова

По инициативе Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 2018-ый год объявлен Годом русскоязычного писателя Чингиза Торекуловича Айтматова по случаю его 90-летия.

Произведения Ч.Т.Айтматова переведены на большое количество языков мира – 176. Впечатляет широкая география его изданных произведений – 126 государств. На примере творчества великого писателя можно с уверенностью утверждать, что советско-российское культурное наследие продолжает способствовать сплочению народов, в том числе на постсоветском пространстве, помогает воспитывать подрастающие поколения в духе непреходящих общечеловеческих ценностей.

Фигура Ч.Т.Айтматова имеет и для нашего Министерства объединяющее символическое значение. Как известно, писатель активно проявил себя на дипломатическом поприще: с 1990 г. возглавлял Посольство СССР (а с 1992 г. – и Посольство Российской Федерации) в Великом Герцогстве Люксембург; в 1994 – 2006 гг. являлся Послом Киргизии в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург).

Отдавая дань памяти выдающемуся писателю, предлагаем в течение 2018 года принять участие во флешмобах: на русском языке – #ЧитаемАйтматова, и во многоязычном проекте – #ReadAitmatov. Сегодня они будут опубликованы на официальном сайте и аккаунтах МИД России в социальных сетях, а также на интернет-ресурсах наших посольств. Предлагаю зачитывать любимые нами отрывки из его произведений, а потом размещать их в социальных сетях, используя эти хэштеги. Учитывая любовь молодежи ко всему, что связано с интернет-мультимедией, это станет очень важным и действенным способом привлечения внимания молодого поколения к его творчеству. Надеюсь, что эта инициатива подтолкнет молодежь не только на постсоветском пространстве, но и во всех странах мира к открытию для себя творчества Ч.Айтматова. Уверена, что каждый сможет почерпнуть в нем что-то действительно важное для себя, и, возможно, найти мудрые ответы на вечные вопросы, волнующие все человечество вне зависимости от возраста, национальной, религиозной и этнической принадлежности.

О развитии ситуации в Сирии

Обстановка в Сирии «на земле» имеет устойчивую тенденцию к улучшению, в том числе благодаря успешным действиям правительственных сил на юге страны, где при решающей поддержке российских ВКС удалось полностью уничтожить очаги терроризма в провинции Дераа и Кунейтра. Кроме того, в Дераа завершилась операция по эвакуации «непримиримых» и их семей на север Сирии. В минувшее воскресенье туда была вывезена последняя группа из 452 человек.

Близится к завершению «зачистка» востока провинции Сувейда от игиловцев. За последние две недели сирийским военным удалось освободить здесь около 2 тыс.кв.км территории.

Продолжает набирать обороты процесс возвращения беженцев. Так, только за минувший понедельник в Сирию из Ливана вернулись 204 беженца (из них женщин - 61, детей - 104). Что касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), то в тот же день в места постоянного проживания возвратились 316 сирийских граждан, из них 189 - в провинцию Хомс, 85 - в Восточную Гуту, 42 - в Дейр-эз-Зор.

В 117 населенных пунктах страны, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев на более чем 490 тыс.мест. Кроме того, еще в 295 населенных пунктах ведутся интенсивные работы по созданию инфраструктуры для размещения беженцев и ВПЛ почти на 1 млн мест.

Только за прошедшие сутки (14 августа) в Сирии было восстановлено 16 жилых домов, отремонтирован 1 км автомобильных дорог, проложено 1,5 км линий электропередач, введен в эксплуатацию один объект водоснабжения. Это данные только за одни сутки. Демонстрация и пример того, какими темпами и в каком масштабе идет восстановление страны.

В населенном пункте Хирджилла в пригороде Дамаска проведена гуманитарная акция, в ходе которой было роздано более 3,5 тонн продовольствия. В Алеппо в ходе проведения благотворительной акции в районе Шейх-Саид выдана 1 тонна хлеба от фонда имени А.Кадырова.

Российские военные врачи оказали медицинскую помощь шести жителям, включая трех детей, в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор, а также 54 гражданам, в том числе 16 детям, в населенном пункте Ялда (пригород Дамаска).

Инженерные подразделения ВС Сирии продолжили выполнять задачи по разминированию местности и объектов в провинции Хомс - разминировано два гектара территории и десять зданий. Обнаружено и уничтожено 50 взрывоопасных предметов, в том числе 21 самодельное взрывное устройство.

Об информации в СМИ об участии УВКБ ООН в эвакуации «Белых касок»

Обратили внимание на сообщения СМИ об участии УВКБ ООН в эвакуации из Сирии большой группы активистов пресловутых «Белых касок», которые выдавали себя за гуманитарную организацию, на самом деле — являлись инструментом гибридной информационно-пропагандистской борьбы, которую целый ряд стран вел на территории Сирии, в т.ч. через незаконные вооруженные формирования и такие псевдогумантарные организации.

К сожалению, свою вовлеченность в эти события подтверждает на официальном сайте и само ооновское Управление.

Тем самым, по сути, ооновцы поддерживают кампанию дезинформации в западных СМИ и официальных кругах в отношении «белокасочников» − как якобы истинных и бесстрашных «гуманитарщиков». Что же тогда этих бесстрашных «гуманитарщиков» сейчас эвакуируют из Сирии? Почему они не остаются там, когда мирная жизнь возвращается в города и населенные пункты? Что же они не раздают этот хлеб, не восстанавливают пункты медицинской помощи и объекты гражданской инфраструктуры? Что же они не думают о том, как дети пойдут в школу и чем будет заниматься гражданское население? Где же их гуманитарные посылы? Это потому, что ничего не было. Была только вовлеченность в фейковые истории за колоссальные деньги по якобы химическому досье, раскручиванию и продвижению в Интернете всей этой пропагандистской кампании дезинформации с использованием якобы Правительством химического оружия против собственного населения. Вот и все. Вот цена всем этим якобы гуманитарным усилиям.

Хотели бы обратить внимание представителей УВКБ ООН, авторитетной и заслуженной международной структуры, на необходимость подходить к своей работе ответственно и избегать шагов, способных навредить не только своему реноме и имиджу Всемирной организации, но и, главное, эффективности вклада ООН в решение важнейших гуманитарных задач, в частности, в Сирии.

Вновь напоминаем, что «Белые каски» − это провокаторы и дезинформаторы, прикрывающиеся «гуманитарной» тематикой. На самом деле они являются пособниками опаснейших террористических группировок, которые нацелены на то, чтобы оболгать и подорвать контртеррористические усилия сирийского правительства и содействующей ему России.

Именно «Белые каски» являются авторами целой серии циничных «фейков», призванных помешать стабилизации ситуации в Сирии и, соответственно, решению гуманитарных задач, включая помощь беженцам.

Любая поддержка со стороны УВКБ ООН провокационной активности «Белых касок» - это, в лучшем случае, большая ошибка.

Призываем Управление действовать строго в соответствии со своим мандатом, избегать политической ангажированности и придерживаться гуманитарных принципов нейтральности, независимости, гуманности и беспристрастности в своей работе, сосредоточиться на важнейшей задаче в нынешней ситуации − максимальном международном содействии добровольному возвращению в Сирию сирийских беженцев. Интересно, что в эвакуацию «Белых касок» вовлечены международные структуры и международное сообщество тогда, когда мирная жизнь возвращается в Сирию. А возвращение в Сирию гражданского мирного населения, беженцев, которые хотят туда вернуться, - от этого очень многие отстраняются или говорят, что пока там небезопасно. Интересная получается история. Когда гражданское население находилось в Сирии, и очень многие региональные и западные державы спонсировали боевиков - им, оказывается, не было опасно, а теперь возвращение на свою Родину по собственному желанию является опасным процессом. Это какой-то абсурд, но факты говорят сами за себя.

О ходе расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике

МИД России продолжает держать на особом контроле ситуацию с выяснением всех обстоятельств убийства в Центральноафриканской Республике 30 июля российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Уже в практической плоскости прорабатывается вопрос о поездке в ЦАР сотрудников Следственного комитета Российской Федерации для наблюдения за проведением центральноафриканским правоохранителями процессуальных действий.

Уже в СМИ прошли сообщения, могу их подтвердить, в ЦАР прибыли и российские журналисты из разных изданий. Там развернул свою работу и проект «Федерального агентства новостей», а именно 12 августа в ЦАР прибыла группа корреспондентов по этой линии.

На встрече с сотрудниками Посольства, хочу подтвердить, что в этот раз журналисты, которые прибывают в ЦАР, находятся на связи с российским Посольством. Мы очень надеемся, что все российские журналисты, которые намереваются посетить это государство, заранее и по прибытии дадут о себе знать нашим дипломатам, желательно еще проинформировать заранее МИД России. На встрече с сотрудниками Посольства России в Банги журналисты сообщили, что их целью являются освещение работы российских инструкторов в ЦАР, посещение тренировочной базы в Беренго, поездка по маршруту их погибших коллег. Безопасность россиян-журналистов обеспечивается силами центральноафриканских правоохранительных органов и сотрудников Миссии ООН по стабильности в ЦАР. Российские дипломаты в Банги также оказывают им необходимое содействие по мере обращения. Рассчитываем, что профессиональная работа журналистов позволит дополнительно пролить свет на то, что случилось с их коллегами, и опровергнуть то количество инсинуаций, которые появились в СМИ и Интернете относительно того, что произошло с российскими журналистами, о характере и целях российского присутствия в ЦАР, а также пресечет многочисленные спекуляции о том, кем и как были убиты три участника российской съемочной группы. С нашей точки зрения это должно стать дополнением к той работе правоохранительных органов ЦАР и Российской Федерации, которая была незамедлительно начата. Разумеется, окончательную картину этого преступления сможет прояснить только официальное следствие, ведущееся как российской, так и центральноафриканской стороной.

О развитии ситуации вокруг М.В.Бутиной

Продолжаем самым пристальным образом следить за ситуацией вокруг арестованной 15 июля в США гражданки России Марии Бутиной, против которой были выдвинуты надуманные обвинения в деятельности в качестве «агента иностранного правительства» со всеми вытекающими последствиями.

Российские дипломаты в Вашингтоне добились некоторого улучшения условий её содержания. Так, ей разрешили пользоваться телефоном, улучшили питание. Вместе с тем, несмотря на наши многократные обращения, применяемый к ней режим остается тяжелым. В результате у Марии Бутиной ухудшилось здоровье. Создается впечатление, что, стараясь максимально усложнить жизнь россиянке, в Вашингтоне хотели бы заставить ее такими методами сотрудничать со следствием.

Считаем подобные действия американской стороны недопустимыми, требуем незамедлительно оказать Марии Бутиной полную медицинскую помощь и прекратить против нее уголовное преследование, которое основывается на безосновательных обвинениях. Все, что, по крайней мере, представляется в публичной сфере американской стороной, не выдерживает никакой критики.

О деле главного редактора «РИА Новости Украина» К.В.Вышинского

По информации Посольства России на Украине, решением Херсонского апелляционного суда срок ареста К.В.Вышинского был сокращен до 8 сентября с.г ввиду того, что суд первой инстанции превысил максимальный срок продления меры пресечения в виде содержания под стражей, составляющий 60 дней. При этом отпустить К.В.Вышинского на поруки суд отказался.

Несмотря на то, что российским консульским сотрудникам продолжают отказывать во встречах с арестованным, ссылаясь на украинское гражданство К.В.Вышинского, Посольство России на Украине и Генконсульство России в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывают возможное содействие представителям защиты К.В.Вышинского.

О столетии дипломатическо-курьерской службы МИД России

27 августа отмечает столетие дипломатическо-курьерская служба МИД России. Ровно 100 лет назад в Народном комиссариате по иностранным делам РСФСР был создан «стол дипкурьеров», отвечающий за обеспечение надежной и конфиденциальной связи с представительствами нашей страны за рубежом. Мы пока не поздравляем наших коллег, мы только к этому готовимся.

В преддверии нашего общего профессионального праздника хотела бы сказать несколько слов об этой службе. Дипкурьер — это должность в дипломатической службе, которая требует огромной ответственности за сохранность вверенных государственных секретов и во все времена сопряжена со значительным риском. Наиболее ярким примером героизма дипкурьеров перед лицом опасности является подвиг Теодора Нетте и Иоганна Махмасталя, советских дипломатов, которые в феврале 1926 г. доставляли дипломатическую почту из Москвы в Берлин через Ригу. 5 февраля на территории Латвии в вагоне поезда на дипкурьеров было совершено бандитское нападение с целью захвата диппочты. В завязавшейся перестрелке Т.Нетте, который оказал жесткое сопротивление бандитам, был убит. И.Махмасталь закончил бой и, хотя получил три ранения, продолжал охранять диппочту до самой Риги, где сдал ее сотрудникам советского полпредства. Оба были награждены Орденами Красного Знамени. Их именами названы улицы, суда и самолеты. Самому подвигу посвящен художественный фильм «Красные дипкурьеры», который выйдет на телеканале «Звезда» в день дипломатического курьера, 27 августа. Героизм Т.Нетте и И.Махмасталя, проявленный в первой четверти XX века, является далеко не исключением, а регулярной практикой сотрудников дипломатическо-курьерской службы. Во время Великой Отечественной Войны дипкурьеры продолжали доставлять дипломатическую почту, многократно пересекая линии фронта на боевых самолетах, советских и союзнических военно-транспортных судах. В послевоенное время дипломатические курьеры доставляли диппочту в страны, охваченные военными действиями и политической нестабильностью: Вьетнам, Афганистан, Мозамбик, Ливан, Сирию. На мемориальной доске погибшим сотрудникам Министерства иностранных дел (она установлена в фойе Министерства на Смоленской площади) треть списка — дипкурьеры, отдавшие свои жизни ради нашей страны.

За эти 100 лет наша дипломатическо-курьерская служба пережила множество структурных и функциональных изменений, но никогда не теряла высокий уровень профессионализма и надежности, заложенный еще век назад. Несмотря на внедрение радио, интернета, других достижений научно-технического прогресса, дипкурьерская связь не теряет свою актуальность, оставаясь одним из наиболее надежных методов передачи служебных и рабочих сообщений, а также документации. Успешная работа этой службы во многом зависит от подбора кадров, человеческого фактора. Сотрудники дипкурьерской службы награждены множеством государственных наград, грамотами и благодарностями от Министерства. Некоторые из них стали послами, консулами, начальниками отделов, работали в международных организациях.

С 2003 г. дипкурьерские функции Министерства выполняет самостоятельный Департамент дипломатическо-курьерской связи. Благодаря своему высокому профессионализму Департамент обеспечивает надежной курьерской связью не только МИД России, но также и другие госструктуры нашего государства. В данный момент дипломатическая почта направляется в более чем 120 государств мира. Департамент находится под руководством профессионального дипломата, Чрезвычайного и полномочного посланника С.Н.Лукьянчука.

Могу анонсировать, что вместе со следующим брифингом, который пройдет в Москве, 23 августа в 11.00 в МИД состоится открытие тематической фотодокументальной выставки «100 лет Дипломатической связи МИД России». Мы сделаем так, чтобы до брифинга аккредитовавшиеся журналисты смогли сделать развернутые материалы, снять эту выставку. Для них мы организуем небольшую тематическую экскурсию. На этой выставке можно будет посмотреть на те самые дипломатические вализы и различные артефакты, увидеть то, как выстраивается работа дипломатического курьера. Так что, приходите, будет интересно! Для тех, кто не сможет приехать, мы все обязательно продублируем в наших социальных сетях.

О развитии ситуации в Афганистане

С тревогой следим за ситуацией в провинции Газни, где Движению талибов (ДТ) удалось занять и в течение нескольких дней удерживать значительную часть одноимённого административного центра. Погибли сотни человек с обеих сторон и мирные жители, а значительная часть города оказалась разрушена. Афганские власти сообщили об отступлении талибов из города, однако ДТ продолжает удерживать соседние с г.Газни уезды.

Фиксируем эскалацию напряженности в северных провинциях, в том числе в связи с атаками талибов на базу афганской армии в уезде Гормач провинции Фарьяб, где в минувшее воскресенье по меньшей мере 17 военнослужащих убито и 20 получили ранения.

С начала года не в первый раз масштабные боевые действия происходят одновременно в нескольких частях страны, а армия и полиция вынуждены с трудом сохранять контроль над ситуацией. Не в силах изменить её и многочисленные иностранные военные контингенты на территории Афганистана.

Сохраняющаяся в Афганистане нестабильность дополняется удручающей ситуацией в экономике, о чём свидетельствует очередной доклад Всемирного банка. В нём отмечается замедление экономического роста, низкий темп создания новых рабочих мест, а также резкое увеличение количества афганцев, живущих за чертой бедности – до 55 процентов. И пока каких-либо перспектив по улучшению положения не просматривается.

О проблематике территориального спора о принадлежности Западной Сахары

Мы получили ряд запросов относительно перспектив решения территориального спора о принадлежности Западной Сахары. Действительно, судьба этой бывшей испанской колонии уже свыше сорока лет никак не прояснится. Предпринимаемые под эгидой ООН попытки выработать приемлемую для сторон конфликта - Марокко и Фронта ПОЛИСАРИО - формулу урегулирования по различным причинам неоднократно срывались. Между тем, сложившийся на местности хрупкий статус-кво вызывает серьезное беспокойство, поскольку таит в себе серьезные вызовы для региональной безопасности.

В этой связи с удовлетворением отмечаем, что Личный посланник Генерального секретаря ООН, бывший Президент Германии Х.Кёлер активизирует усилия с тем, чтобы сдвинуть с места мирный процесс за счет возобновления прямых переговоров без предварительных условий между обоими протагонистами с подключением соседних Алжира и Мавритании в качестве наблюдателей.

Поддерживаем такой настрой и не видим разумной альтернативы поиску компромиссных развязок на основе известных резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН.

При этом неизменно исходим из того, что прочный мир в Западной Сахаре может быть достигнут исключительно политическими средствами. Продолжим в контактах со всеми заинтересованными сторонами помогать запуску позитивной динамики в сфере западносахарского урегулирования.

О развитии ситуации вокруг расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери

Обеспокоены отсутствием информации о самочувствии Ю.Скрипаль и её отца, их местонахождении, поражены продолжающимся отказом британских властей обеспечить к ним доступ консульских сотрудников российского посольства. По-прежнему британской стороной игнорируются запросы о правовой помощи Генеральной прокуратуры Российской Федерации, направленные в Лондон в связи с возбуждением Следственным комитетом России 16 марта с.г. уголовного дела по факту покушения на умышленное убийство Ю.Скрипаль, совершенное общеопасным способом. Такова официальная формулировка.

К провокации с российскими гражданами в Солсбери сразу же подключились политики в США. Они объявили о новых антироссийских санкциях, мотивируя и объясняя их уже Солсбери и Эймсбери. Решения, принятые на бездоказательной основе, расцениваем в качестве предвзятых и политически мотивированных. Все это очень напоминает историю более чем десятилетней давности с якобы наличием неопровержимых данных о химическом оружии в Ираке, когда в этой же связке Великобритания и США приняли решение (непосредственно в той истории первичным было решение США, но Великобритания его поддержала), которое не подкреплялось реальными фактами. Потом, как мы узнали, оно было подкреплено лживыми, заранее дезинформирующими данными, фейками. Похоже, что из иракских уроков в Лондоне и Вашингтоне не извлекли никаких выводов. Но только на этот раз, могу вас заверить, репутационные издержки от подобных действий будут на порядок серьезнее.

Ситуация усугубляется еще и тем, что ведущие расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери британские правоохранительные органы находятся под неослабевающим политическим давлением со стороны нынешнего британского правительства. Здесь нужно говорить не только о политическом давлении со стороны властей Великобритании, но и властей США. Британское правительство еще задолго до завершения расследования (не знаем не только, когда оно будет закончено, но и как оно ведется) вынесло обвинительный вердикт. После заявления Вашингтона об американских санкциях такое давление только усилилось.

В этой связи российская сторона по-прежнему твердо настаивает на независимом, объективном и транспарентном расследовании упомянутых происшествий. Подчеркиваем, что в Солсбери пострадали российские граждане, мы не можем оставаться в стороне и требуем к ним консульского доступа.

О недавнем заявлении посла США в Великобритании В.Джонсона

Продолжая предыдущую тему, хотела бы обратить ваше внимание на статью в газете «Телеграф». Это статья Посла США в Великобритании В.Джонсона, который призывает Лондон последовать примеру Вашингтона и выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как будто нельзя разобраться с этой темой без Посла США, и нужны такие «программные заявления».

В статье много интересного. В.Джонсон обвинил Правительство Ирана в спонсировании терроризма и кибератаках против западных демократий, конечно, никаких доказательств и на этот раз не было приведено. Он также потребовал от британского правительства «использовать всю свою дипломатическую силу и влияние» и «примкнуть» к США в их политике, направленной против иранской ядерной сделки. В.Джонсон написал и еще более примечательные вещи, выступив с тезисом - «единственный разумный план действий – это разрыв соглашения» с Ираном. Также он объявил, что США и Великобритания вместе могут обеспечить «мир и благополучие в Иране, которого ожидает весь мир». Это за гранью каких-либо подходов. Во-первых, именно США на протяжении последних двух лет каждый день на всех уровнях заявляют о том, что нельзя вмешиваться во внутренние дела других государств. Это же их тезис, их концепция, что нельзя вмешиваться в электоральные процессы, во внутреннюю жизнь государства, что все должны уважать суверенитет. Посол США в Великобритании пишет, что США и Великобритания вместе могут обеспечить мир и благополучие в Иране, которого ожидает весь мир. Кто-то якобы по мнению американского Посла делегировал Вашингтону и Лондону заботиться обеспечением благополучия Тегерана. Это абсурд.

Во-вторых, мы неоднократно заявляли, что обеспокоены выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий, который является важнейшим элементом глобального режима нераспространения ядерного оружия и надежной гарантией безопасности на Ближнем Востоке. Это не домыслы, а основанный на анализе вывод, поддержанный международным сообществом в виде обязательной для выполнения резолюции СБ ООН. Считаем все, что было сказано Послом и многими американскими политиками на этот счет ошибочным. Подчеркиваем, что не Тегеран дестабилизирует регион, а скорее те, кто вольно ведет себя с многосторонними международными соглашениями, особенно в такой сфере, как ядерная безопасность. Комментарии, сделанные этим американским дипломатом, абсолютно неуместны, учитывая, что США активно пытаются именно дестабилизировать ситуацию внутри Ирана посредством незаконных экономических санкций, политического давления, влияния изнутри.

Слова о том, что Великобритания и США могут обеспечить «мир и благополучие» на Ближнем Востоке действительно поражают. Где и когда за последние десятилетия США и Великобритания обеспечивали, как сказал В.Джонсон, «мир и благополучие» на Ближнем Востоке? Где на Ближнем Востоке и в Северной Африке есть та точка, «островок стабильности», где бы проект этого тандема был реализован и дал бы соответствующие плоды? Ливия? Сирия? Йемен? Регион еле-еле избежал жутчайших последствий «Арабской весны», политическими и не только спонсорами которой выступали эти государства. Новейшая история региона и деятельности там США и Великобритании говорят об обратном. Не думаю, что стоит серьезно относиться к фразе, что «весь мир ожидает». Никто никому ничего не делегировал в контексте Ирана и уж тем более не Вашингтону и Лондону.

О новом оборонном бюджете США

Было большое количество запросов с просьбой прокомментировать новый оборонный бюджет США. Уже давались первичные оценки, хотела бы остановиться сегодня на этом более подробно.

Подписанный Президентом США 13 августа закон «О предельных расходах на национальную оборону в 2019 финансовом году», по сути, фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы. Беспрецедентная накачка военного бюджета США до 716 млрд, долларов, увеличение объема которого стало рекордным за последние 15 лет, оказывает разрушительное воздействие на сложившуюся систему международной безопасности.

Характерно, что в этом документе предусматривается финансирование под конкретные проекты в рамках антироссийских и антикитайских установок, которые закреплены в стратегиях национальной безопасности, национальной обороны, а также Обзоре ядерной политики США.

Подобные действия всё дальше загоняют в тупик российско- американские отношения и делают проблематичной саму возможность их перевода в конструктивное русло. В практическом плане данный закон, которому, что примечательно, присвоено имя ярого русофоба - сенатора Дж.Маккейна, продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией в условиях серьезного обострения вызовов и угроз. Одобрено выделение 6,3 млрд. долларов (на 1,7 млрд. больше, чем в прошлом году) на программу «Европейская инициатива сдерживания» на цели наращивания передового военного присутствия США в Европе и т.н. «противодействия российской агрессии».

Есть в законе и другие положения с явной антироссийской направленностью. В частности, акцентируется возможность приостановки американцами своего участия в Договоре о РСМД под предлогом его «нарушения» Россией. В качестве «ответных мер» предусматривается, в частности, продолжение финансирования НИОКР по ракете наземного базирования, подпадающей под содержащиеся в Договоре ограничения, а также укрепление европейского сегмента глобальной ПРО США для защиты от российских ракет, якобы не соответствующих ДРСМД. Тем самым окончательно снимаются сомнения, против кого реально направлена американская противоракетная оборона.

Со ссылкой на «нарушение» Россией Договора по открытому небу вводятся ограничения на сотрудничество по этому документу. Бюджет запрещает выделение финансовых средств на модернизацию давно устаревшего парка самолетов, выполняющих полеты по данному Договору, что ставит под угрозу безопасность не только американских экипажей, но и находящихся на борту российских представителей.

Подтвержден также курс на одностороннее, ничем не ограниченное развитие американской системы глобальной ПРО. В частности, предусматривается финансирование создания ее космического сегмента, что, по сути, становится еще одним шагом на пути к размещению оружия в космосе.

В числе других мер противодействия, в частности России (но там не только она в качестве агрессора), указываются планы по производству ядерных боеголовок «малой мощности», ведущие к понижению «ядерного порога» и росту риска развязывания ядерной войны, а также гиперзвуковых вооружений в рамках концепции «молниеносного удара».

Отдельной строкой прописаны поставки оружия поражающего действия режиму П.А.Порошенко на Украине - в страну, которая фактически находится в состоянии гражданской войны. Это, конечно, однозначно на руку тем украинским деятелям, которые не заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта в Донбассе.

Со своей стороны Россия предпринимает и будет предпринимать необходимые меры для надежного обеспечения собственной безопасности всеми имеющимися средствами - как политико-дипломатическими, так и военными.

О нежелании ряда членов НАТО увеличивать свои военные бюджеты по указанию США

Также нам поступили вопросы относительно реакции ряда членов НАТО на увеличение своих военных бюджетов по указанию США. В декларации по итогам июльского саммита НАТО подтверждена цель довести оборонные расходы стран-членов альянса до 2% ВВП. Это при том, что их совокупные военные расходы составляют больше половины общемировых трат на эти цели и многократно превосходят российские: их общий объем превышает наши расходы примерно в 14 раз.

Насколько нам известно, раздавались даже призывы повысить этот показатель до 4%. Понятно, что сейчас, в условиях ужесточения торгово- экономической конкуренции, «торговых войн», не всем нравится перспектива и необходимость подобных дополнительных трат. Для некоторых стран требуемый рост расходов на оборону и вовсе превышает планируемый рост ВВП и повлечет заметный перекос в сторону оружия, а не необходимости и потребности мирной гражданской жизни. Тем более, что Россия не угрожает членам НАТО, и сегодня в Европе нет таких угроз, которые бы требовали военного ответа. Все же живем в мирное время.

В то же время мы не можем не отметить, что есть страны, которые пытаются, по крайней мере, на словах, отстаивать реальные национальные интересы. Однако есть и страны, которые, подобно героям из мировой художественной литературы романтизируют устаревшие схемы прошлой эпохи и борются с «ветряными мельницами» несуществующих угроз. Им так кажется, и они воспринимают то, что им кажется как реальность. Какие реальные цели они преследуют - привлечь к себе внимание, заработать политические дивиденды или просто заработать - мы не знаем. Но все это точно не способствует укреплению безопасности в Европе, напротив, создает дополнительные риски.

О российско-греческих отношениях

Большое внимание СМИ, экспертов и просто граждан двух стран приковано к российско-греческим отношениям. Появляется большое количество статей политологов. К сожалению, есть и фейки, которые будоражат информационное пространство. Мы регулярно это комментируем, но хотела бы сегодня дополнительно коснуться этой темы.

Ознакомились с размещенным на сайте МИД Греции комментарием от 10 августа с.г., в котором Афины дают свои оценки нынешнего этапа двусторонних отношений.

Низведение партнерами взаимодействия между нашими странами, которые в России всегда рассматривались как особые и традиционно дружественные, до рутинного «сосуществования» едва ли отвечает задачам, чаяниям и желаниям двух народов и характеру межгосударственного взаимодействия, о чем свидетельствуют беспрецедентный уровень политического диалога на высшем и высоком уровнях и реализованные в последние годы масштабные проекты. Всегда ставили в пример европейским партнерам дружественный, открытый и содержательный характер российско-греческих отношений. Деградация нашего сотрудничества в год 190-летия установления дипломатических отношений прискорбна, тем более что роль России в обретении Грецией независимости и государственного суверенитета общеизвестна, как и роль Византии и греческих просветителей в становлении российской идентичности. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции и ее внешнюю политику. Если сейчас хотят так представить, то делают это те, кто не является истинными друзьями Греции.

Обвинения, выдвинутые Афинами, по-прежнему сводятся к голословным утверждениям, доказательства нам так и не были предоставлены. В местных СМИ была раскручена беспрецедентная кампания по дискредитации наших двусторонних связей в культурно-гуманитарной сфере, контактах, которые в одночасье превратились из бесспорного позитива, к которому никому не приходило в голову относиться иначе, как к образцовому, в элементы «гибридной войны». В качестве подозрительной и злонамеренной активности стало выставляться то, что во все времена служило опорными элементами российско-греческих связей, включая единую религию, общность исторического пути, взаимные симпатии народов, вклад диаспор в развитие благосостояния двух стран. В адрес России публично прозвучали безосновательные упреки в ущемлении интересов Греции на Балканах и якобы подрыву Преспанского соглашения по госнаименованию Македонии, появились явно заказные публикации о якобы финансировании Москвой многотысячных акций протеста накануне Всемирной выставки-ярмарки в Салониках в сентябре с.г. Очевидна нелепость того, о чем писали, но масштаб развязанной информационной кампании поражает.

Как мы неоднократно подчеркивали на всех уровнях, Россия не дружит с кем-то против кого-то, в частности российское сотрудничество с Турцией не направлено против третьих стран (это для примера, потому что и этот тезис активно вбрасывался в медийное пространство).

Недопустимо искажать историю и трактовать цели создания и деятельность международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» (тоже в качестве примера), которая, как и многие другие неправительственные организации, реализует проекты исключительно культурно-просветительской направленности и только при наличии заинтересованности иностранных партнеров. Но сейчас «досталось» и этой организации.

Еще раз хотела бы подчеркнуть, что не Россия является инициатором шагов, приведших к деградации российско-греческих отношений. Наоборот, остаемся привержены курсу на развитие всестороннего сотрудничества с Грецией. Считаем сложившуюся ситуацию ненормальной и временной, надеемся на ее скорейшее преодоление. Мы готовы проявлять «терпение и ответственность» в интересах восстановления полноформатного взаимодействия на благо народов двух стран.

О намерениях Киева создать аналог «списка Магнитского»

Также получили вопросы относительно намерений Киева создать аналог «списка Магнитского». Анонсированный киевским режимом пакет, который можно сравнить со «списком Магнитского», - очередная попытка ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения. Складывается впечатление, что украинские власти, следуя дурному примеру из-за океана, намереваются в нарушение принципа презумпции невиновности обвинить граждан иностранного государства в никем не доказанных правонарушениях.

Считаем, что украинский вариант «списка Магнитского» - пример подхода «а-ля инквизиция» к правосудию, введения коллективного наказания за несуществующие преступления. Возможное включение в данный список политиков будем расценивать как грубое нарушение соответствующих норм международного права об иммунитетах высших должностных лиц суверенных государств.

Убеждены, что истинная причина «инициативы» Киева в том, чтобы получить новые возможности для проведения политики безнаказанности и замалчивания преступлений неонацистов и экстремистов, виновных в гибели людей на Майдане, в одесском Доме профсоюзов и на Юго-Востоке Украины.

О дискриминации русскоязычного населения в странах Балтии

Еще одна тема, которая стала рутинной в ходе наших брифингов, а именно дискриминация русскоязычного населения в странах Балтии. Рутинной, потому что она находится в центре внимания и на постоянном контроле руководства нашей страны, Министерства иностранных дел Российской Федерации. Сегодня наиболее животрепещущей следует считать проблему насильственного выдавливания русского языка из всех сфер общественной жизни. Речь в первую очередь идет о Латвии, где реализуются планы полного перевода образования в школах нацменьшинств на латышский язык, несмотря на массовые протесты русскоязычного населения. Приняты и соответствующие решения, касающиеся запрета на обучение на русском языке в частных латвийских вузах и колледжах. Эти меры дискриминационного характера вызывают решительное осуждение российской стороны, о чем мы неоднократно уже высказывались. О мнении, реакции жителей этой страны я сказала.

Латвийский пример, к большому сожалению, оказался заразительным. В последнее время ему пытаются следовать и литовские власти. Так, группа консерваторов на днях внесла в Сейм Литвы законодательные поправки, согласно которым к 2023 г. объем преподавания на литовском языке в школах для нацменьшинств предлагается увеличить до 60%. Инициаторы нововведения открыто заявляют, что данная мера направлена на «нейтрализацию влияния России» на местных русских и поляков. Замыслы авторов законопроекта, нацеленные якобы на уравнивание шансов всех выпускников Литвы на рынке труда, выглядят, по меньшей мере, лицемерными. На самом деле мы сталкиваемся с чистой воды дискриминацией и попыткой насильственно ассимилировать русскоязычных жителей.

Этот шаг литовских консерваторов предсказуемо вызвал крайне негативную реакцию со стороны представителей польского и русскоязычного меньшинств. Предложенная законодательная инициатива была справедливо названа «регрессом в политике государства» по отношению к данной категории граждан, ухудшающей положение нацменьшинств в сфере образования и ущемляющей их права. Выражаем надежду на то, что литовские парламентарии все же воздержатся от принятия столь непопулярного шага.

Стало известно также об участившихся случаях проведения представителями Министерства образования Литвы т.н. «профилактических бесед» с учащимися старших классов русскоязычных школ Вильнюса и других литовских городов. В ходе встреч чиновники пытаются выяснить, насколько «лояльны» школьники литовскому государству, проводимой им внешней политике и т.д. Осуществляются проверки на предмет наличия у учащихся изданных в России учебников и иной «запрещенной» литературы. Имеется информация, что аналогичные опросы и проверки проводились также в местах компактного проживания русскоязычной молодежи в Латвии и Эстонии.

В Эстонии, помимо этого, на рассмотрении парламента находится законопроект о десятикратном увеличении штрафов, взимаемых с юридических лиц, чьи сотрудники слабо владеют эстонским языком (если раньше платили 600 евро, то теперь по плану будут платить до 6400). У меня вопрос. Когда власти Эстонии все это рассматривают, вносят, не представляют ли они себе, что где-то в мире может произойти аналогичная история с, например, людьми, которые традиционно говорят на эстонском языке и, может быть, не совсем хорошо знают язык страны, в которой живут? Нормальная ситуация?

Мы вновь обращаемся к профильным международным структурам - ООН, ОБСЕ, Совету Европы и Европейскому Союзу - и призываем, наконец, сказать по-настоящему, громко, во всеуслышание, сделать соответствующее заявление, дать оценки в связи с продолжающейся дискриминацией языковых и образовательных прав нацменьшинств в государствах Балтии.

О приглашении юным футболистам, спасенным из затопленной пещеры в Таиланде, посетить «Артек»

Учитывая, что мы выступаем сегодня на площадке «Балтийского Артека», есть новости и из того самого крымского «Артека». Немногим более месяца назад, 10 июля, в Таиланде успешно завершилась уникальная операция по спасению юных футболистов, которые более двух недель провели в затопленной пещере. Весь мир и, конечно, в нашей стране все искренне сопереживали случившемуся. Мы предлагали российскую помощь. В операциях были задействованы вертолеты российского производства. Какое количество людей выражали слова поддержки и сочувствия, не мне вам рассказывать.

Нас всех покорила самоотверженность спасателей. Но еще больше поразило мужество и стойкость детей: они показали настоящие бойцовские качества и с достоинством прошли все нелегкие испытания не в виде игры, а уже настоящей жизни, хотя можно только догадываться, с чем им пришлось столкнуться.

Для того, чтобы помочь детям в реабилитации, и за проявленные волевые качества характера, стойкость, борьбу за жизнь в ужасающих условиях директор «Артека» А.А.Каспржак пригласил ребят в свой лагерь - туда, где живут (я не оговорилась – не находятся, не пребывают, а именно живут) дети из разный стран, где они проживают смену настоящих приключений, где знакомятся друг с другом и сочетают учебу, жизненный опыт с такими вещами, как отдых, дружба и товарищеские отношения.

Хочу сказать, передавая слова А.А.Каспржака, что этот настоящий детский подвиг, хотя он соизмерим с подвигом взрослого человека, по-настоящему оценили в «Артеке». Ребят там ждут. Убеждены, что атмосфера «Артека» и радушие артековцев помогут детям забыть о пережитом. Забыть не как о том опыте, который был в их жизни, а забыть о тех ужасах, с которыми им пришлось бороться. Еще в «Артеке» есть лучшая на полуострове футбольная команда – лидер крымского чемпионата, так что поездка пройдет «без отрыва от футбола», который, как мы помним, для ребят имеет особое значение.

Всем детям, о которых я сказала, будут выделены бесплатные путевки в рамках международной квоты. Наше Посольство в Таиланде в ближайшие дни войдет в контакт с местной стороной для того, чтобы передать это приглашение и рассказать об этом решении уже более детально и конкретно.

Продолжение следует...