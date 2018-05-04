Комментарий Департамента информации и печати МИД России о крушении моста в Италии

С чувством глубокого переживания восприняли сообщения о произошедшем вчера вблизи итальянского города Генуи крушении моста, приведшем к многочисленным человеческим жертвам. По последней информации, в результате катастрофы погибли 37 человек, ещё около десятка считаются пропавшими без вести.

За развитием ситуации следят сотрудники российского Генконсульства в Генуе. По данным на первую половину дня 15 августа, сведений о пострадавших российских гражданах не поступало.

Свои соболезнования в адрес руководства Италии, а также всего итальянского народа направили Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев.