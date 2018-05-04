О рабочем визите Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Турецкую Республику

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13-14 августа Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров по приглашению Министра иностранных дел Турции М.Чавушоглу посетил Анкару с рабочим визитом. Он выступил на ежегодном совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях, а также провел переговоры с турецким коллегой.

Министры обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте предстоящих возможных контактов руководителей России, Турции и ряда других стран по Сирии.

Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений в различных областях и перспективам их развития. Подтвержден обоюдный настрой на наращивание взаимовыгодных связей в торгово-экономической и энергетической сферах. Затронуты вопросы совершенствования договорно-правовой базы.

Подчеркнута важность плотного взаимодействия по ряду актуальных региональных и международных вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, сотрудничество в рамках международных структур, борьбу с терроризмом.

Итоги визита продемонстрировали высокий уровень взаимопонимания между двумя странами, подтвердили важность российско-турецкого политического диалога в целях укрепления международной и региональной безопасности.