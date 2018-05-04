Комментарий Департамента информации и печати МИД России о назначении М.Бачелет на пост Верховного комиссара ООН по правам человека

10 августа Генеральная Ассамблея ООН консенсусом одобрила решение Генерального секретаря ООН А.Гутерреша назначить Мишель Бачелет на пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Она вступит в должность 1 сентября сроком на четыре года.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил М.Бачелет послание, в котором поздравил ее с назначением, отметив высокие профессиональные качества, а также богатый опыт и личный вклад в развитие международного сотрудничества, в том числе по вопросам поощрения и защиты прав человека. Он также выразил надежду, что на посту Верховного комиссара ООН по правам человека М.Бачелет будет уделять пристальное внимание налаживанию атмосферы конструктивного взаимоуважительного сотрудничества и диалога государств в рамках правозащитных структур ООН, обмену лучшим опытом поощрения и защиты прав человека, а также оказанию технического содействия заинтересованным странам в преодолении стоящих перед ними вызовов и проблем в данной сфере.

Российская сторона уверена, что права человека призваны способствовать сближению различных государств и групп государств, а также укреплению атмосферы доверия и взаимного уважения в международных отношениях. Россия открыта к сотрудничеству по всему спектру вопросов правозащитной проблематики и готова развивать дальнейшее взаимодействие с Верховным комиссаром ООН по правам человека и возглавляемым ею Управлением.