О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 августа Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем.

В ходе него обсуждались перспективы повышения эффективности деятельности ООН, в том числе на направлении предотвращения конфликтов и миротворчества. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня ООН с особым акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Общим мнением было то, что прогресс в разрешении кризисов находится в прямой зависимости от готовности государств-членов ООН предпринимать коллективные усилия на основе международного права, целей и принципов Устава ООН.

По его просьбе Генсекретарь был проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины.