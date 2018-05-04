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13.08.1814:07

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Словении в России П.Шелиго

1487-13-08-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

13 августа заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко дал рабочий завтрак в честь Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Словении в Российской Федерации П.Шелиго в связи с предстоящим завершением его дипломатической миссии в Москве.

В партнерском ключе обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, некоторые региональные и международные проблемы.
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