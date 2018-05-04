Новости
О встрече статс-секретаря - заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина с Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации И.Росье
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
13 августа состоялась встреча статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина с Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации И.Росье.
Г.Б.Карасин обратил внимание на ухудшившуюся в последнее время обстановку вокруг Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, что стало результатом действий местных криминальных элементов, наживающихся на высоком спросе на российские визы среди граждан Грузии.
Атмосфера вокруг российского загранучреждения в Тбилиси резко контрастирует со спокойной и доброжелательной атмосферой вокруг грузинского представительства в Москве.
Со швейцарской стороны обещано предпринять шаги для наведения грузинскими властями порядка в указанном вопросе.
Состоялся также обмен мнениями о перспективах практической реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 г. с участием швейцарской компании SGS.
Обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.