О встрече статс-секретаря - заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина с Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации И.Росье

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 августа состоялась встреча статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина с Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации И.Росье.

Г.Б.Карасин обратил внимание на ухудшившуюся в последнее время обстановку вокруг Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, что стало результатом действий местных криминальных элементов, наживающихся на высоком спросе на российские визы среди граждан Грузии.

Атмосфера вокруг российского загранучреждения в Тбилиси резко контрастирует со спокойной и доброжелательной атмосферой вокруг грузинского представительства в Москве.

Со швейцарской стороны обещано предпринять шаги для наведения грузинскими властями порядка в указанном вопросе.

Состоялся также обмен мнениями о перспективах практической реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 г. с участием швейцарской компании SGS.

Обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.