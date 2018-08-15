Новости

Навигация

Август 2018

  • 15 г.Светлогорск, Калининградская область (открытая площадка на улице Динамо между домами 5 и 20)
    13.08.18 1485-13-08-2018

    О брифинге официального представителя МИД России 15 августа 2018 года

    СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

     

    15 августа в г.Светлогорске, Калининградской области (открытая площадка на улице Динамо между домами 5 и 20) состоится брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики.

    Приглашаются представители российских и иностранных СМИ.

    Начало - в 11:00 (время калининградское).

    Аккредитация до 18:00 14 августа.

    Вход - по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).

    Координатор – Кванталиани Ирма Элгуджевна (моб. 8-916-563-80-85, электронная почта briefingmid@rambler.ru; midbriefing@yandex.ru).

    Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД в разделе «Видео» (http://media.mid.ru/video/video_list.html), в социальных аккаунтах «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).

     

     

     

     

    Аккредитация для российских СМИ
    Аккредитация для иностранных СМИ
x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Актуальные темы

Актуальные темы

Гуманитарное сотрудничество

Гуманитарное сотрудничество

Международная безопасность

Международная безопасность