Заявление МИД России

Как известно, 8 августа Администрация США объявила о предстоящем введении новых санкций в отношении России на основе национального американского закона «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение». Нашей стране инкриминируется «применение химоружия» в привязке к так называемому «делу Скрипалей», хотя никто до сих пор не может предоставить каких-либо доказательств этому, а британская сторона, несмотря на наши неоднократные обращения, отказывается от взаимодействия в расследовании инцидента в Солсбери 4 марта.

Из полученного из Госдепартамента уведомления на этот счет следует, что в Вашингтоне ставят под сомнение полную ликвидацию российского арсенала химических вооружений. Там предпочитают игнорировать тот факт, что завершенная в прошлом году российская программа по уничтожению химоружия реализовывалась под строгим международным контролем в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.

Рассматриваем выдвинутые в адрес России бездоказательные обвинения в причастности к произошедшему в Солсбери как очередную попытку представить нашу страну в качестве государства, безответственно подходящего к выполнению своих международных обязательств. Такая постановка вопроса выглядит особенно лицемерной с учетом того, что сами США не спешат с уничтожением своего арсенала химоружия и остаются единственной страной-участником КЗХО обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ.

Нынешние действия Вашингтона представляют угрозу целостности КЗХО и наносят ущерб авторитету Организации по запрещению химического оружия, с которой Россия самым тесным образом сотрудничала по ходу выполнения национальной программы по ликвидации химарсенала. США вновь продемонстрировали пренебрежительное отношение к международно-правовой системе и стремление использовать имеющиеся многосторонние механизмы в области контроля над вооружениями для продвижения собственной политической повестки дня.

Это – свежее подтверждение тому, что американцы целенаправленно проводят курс на размывание международной разоруженческо-нераспространенческой архитектуры. Среди других наглядных примеров такого деструктивного поведения Вашингтона – внезапный односторонний отказ от присоединения к подготовленному в 2001 г. юридически обязывающему протоколу об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, официальный отказ от ратификации в контексте ДВЗЯИ при одновременном стремлении подчинить своим интересам созданную в его рамках Международную систему мониторинга, блокирование работы по выработке юридически обязывающих договоренностей по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, что является нарушением резолюции СБ ООН 2231, одобрившей СВПД.

Россия неоднократно на деле подтверждала, что самым тщательным образом относится к соблюдению своих международных обязательств. Любые попытки поставить это под сомнение неприемлемы и недопустимы. Намерены и далее продолжать планомерную работу по укреплению как КЗХО и ОЗХО, так и всей международно-правовой системы по контролю над вооружениями и нераспространения, формирование которой потребовало от мирового сообщества значительных усилий и продолжалось не одно десятилетие. Призываем Вашингтон отказаться от безответственной линии на ее дальнейшую разбалансировку.