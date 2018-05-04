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10.08.1818:09

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Госсекретарем США М.Помпео

1479-10-08-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 августа по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря США М.Помпео.

Обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей». С.В.Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений.

Главы внешнеполитических ведомств условились поддерживать контакты по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

 

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