Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с участием Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в СМИД прикаспийских государств

11 августа Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в восьмом Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств (СМИД), посвященном подготовке Пятого каспийского саммита, который намечен на 12 августа с.г. в Актау (Казахстан).

Предыдущая аналогичная встреча министров прошла в Москве 4-5 декабря 2017 г. По ее итогам был согласован проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписание которой на высшем уровне ожидается в ходе саммита.

В феврале с.г. в Москве по поручению министров в рамках Специальной рабочей группы на уровне заммининдел (СРГ) был подготовлен текст Конвенции на английском языке. В этом формате были согласованы шесть межправительственных соглашений по различным отраслям сотрудничества на Каспии, принятие которых также ожидается в ходе саммита.

На СМИД в Актау планируется подвести итоги работы СРГ и договориться о модальностях дальнейшего взаимодействия в рамках каспийской «пятерки» после подписания Конвенции, а также проработать Коммюнике предстоящей встречи в верхах.

12 августа С.В.Лавров примет участие в работе Пятого каспийского саммита.