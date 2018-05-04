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10.08.1815:37

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом КНР в России Ли Хуэем

1477-10-08-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Китайской Народной Республики в Москве Ли Хуэя по его просьбе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно ситуации на Корейском полуострове.
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