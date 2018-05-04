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10.08.1815:37
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом КНР в России Ли Хуэем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
10 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Китайской Народной Республики в Москве Ли Хуэя по его просьбе.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно ситуации на Корейском полуострове.