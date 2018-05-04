О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом КНР в России Ли Хуэем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Китайской Народной Республики в Москве Ли Хуэя по его просьбе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно ситуации на Корейском полуострове.