Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с новыми жертвами среди гражданского населения в Йемене

В Москве глубоко обеспокоены тем, что в результате непрекращающегося вооруженного конфликта в Йемене продолжают гибнуть мирные люди.

Согласно поступающей информации, утром 9 августа в северо-западной провинции страны Саада атаке с воздуха подвергся гражданский автобус. Сообщается о, как минимум, 50 убитых и 77 раненых, большинство из которых составляют дети и подростки.

Несколькими днями ранее − 2 августа − жертвами аналогичного удара, который был нанесен по рыбному рынку и госпиталю в г.Ходейда на побережье Красного моря, стали десятки человек из числа мирного населения.

Руководство хуситского движения «Ансар Алла», под контролем которого находятся районы, где имели место упомянутые драматические события, возлагает всю вину за произошедшее на ведомую Саудовской Аравией «арабскую коалицию». Одновременно в Эр-Рияде категорически отрицают свою причастность к этим инцидентам, утверждая, в частности, что целью авиаудара по Сааде в действительности была пусковая ракетная установка, атаковавшая накануне саудовскую провинцию Джизан. Также констатируется, что 2 августа ВВС «коалиции» никаких боевых операций в районе Ходейды не осуществляли, а нападение на госпиталь и рынок было якобы инсценировано самими хуситами, подвергнувшими эти объекты минометному обстрелу.

В связи с этими трагическими инцидентами акцентируем необходимость проведения тщательного и всестороннего расследования. Виновные в гибели и ранении ни в чем не повинных людей должны быть привлечены к ответственности. При этом вновь призываем противоборствующие в Йемене стороны к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, принятию неотложных мер, которые позволили бы избежать подобных трагедий в будущем. По-прежнему считаем единственно разумным путем для того, чтобы положить конец страданиям мирных йеменцев, скорейшее прекращение кровопролития в Йемене и урегулирование всех существующих разногласий за столом переговоров, на основе взаимного учета интересов основных политических сил этой страны.