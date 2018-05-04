Новости

Навигация

10.08.1812:34

О встрече Статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина с Послом Республики Молдова А.К.Негуцей

1475-10-08-2018

  • en-GB1 ru-RU1

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 августа состоялась встреча Статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина с Послом Республики Молдова в Российской Федерации А.К.Негуцей.

В ходе беседы рассматривались актуальные вопросы российско-молдавских отношений, представляющие взаимный интерес, в том числе график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.
x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Актуальные темы

Актуальные темы

Гуманитарное сотрудничество

Гуманитарное сотрудничество

Международная безопасность

Международная безопасность