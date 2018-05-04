О встрече Статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина с Послом Республики Молдова А.К.Негуцей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 августа состоялась встреча Статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина с Послом Республики Молдова в Российской Федерации А.К.Негуцей.

В ходе беседы рассматривались актуальные вопросы российско-молдавских отношений, представляющие взаимный интерес, в том числе график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.