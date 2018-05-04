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9.08.1814:04

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Представителем Лиги арабских государств в Москве Дж.Джабером

1471-09-08-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Представителя Лиги арабских государств в Москве Дж.Джабера, который вручил соответствующее аккредитационное письмо.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на задачи урегулирования кризисных ситуаций в регионе, а также консолидацию усилий в борьбе с международным терроризмом.

Были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимодействия России и Лиги арабских государств, в т.ч. в контексте подготовки к проведению в Москве пятой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества.

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