О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Представителем Лиги арабских государств в Москве Дж.Джабером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Представителя Лиги арабских государств в Москве Дж.Джабера, который вручил соответствующее аккредитационное письмо.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на задачи урегулирования кризисных ситуаций в регионе, а также консолидацию усилий в борьбе с международным терроризмом.

Были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимодействия России и Лиги арабских государств, в т.ч. в контексте подготовки к проведению в Москве пятой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества.