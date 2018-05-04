О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Эстонии в Москве М.Лайдре

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 августа заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял нового Посла Эстонской Республики в Российской Федерации М.Лайдре, который вручил копии своих верительных грамот.

Состоялся обмен мнениями по основным вопросам российско-эстонских отношений, включая проблемные, и некоторым актуальным международным темам. Внимание Посла было обращено на необходимость формирования надлежащей атмосферы двустороннего диалога и практического сотрудничества.