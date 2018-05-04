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9.08.1813:16

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Эстонии в Москве М.Лайдре

1470-09-08-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 августа заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял нового Посла Эстонской Республики в Российской Федерации М.Лайдре, который вручил копии своих верительных грамот.

Состоялся обмен мнениями по основным вопросам российско-эстонских отношений, включая проблемные, и некоторым актуальным международным темам. Внимание Посла было обращено на необходимость формирования надлежащей атмосферы двустороннего диалога и практического сотрудничества.
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