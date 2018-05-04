О российско-иранских консультациях по контртерроризму

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 августа в Москве состоялись российско-иранские межмидовские консультации по контртерроризму под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова и заместителя Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Г.Дехкани.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы международной контртеррористической повестки дня, включая приоритетные задачи профильного международного сотрудничества.

Обменялись оценками состояния террористических угроз на Ближнем Востоке и Афганистане, национальными опытом и наработками в сфере борьбы с терроризмом.

Подтвердили приверженность принципиальной позиции о необходимости консолидации усилий мирового сообщества при центральной координирующей роли ООН в глобальной борьбе с международным терроризмом и экстремизмом на основе норм и принципов международного права.

Акцентировали необходимость активизации международного сотрудничества в целях борьбы с феноменом «иностранных террористов-боевиков», пресечения материальной и идеологической подпитки террористических организаций.

Обсудили перспективы сотрудничества и обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом в двустороннем формате и на ключевых международных площадках, в первую очередь в ООН.