Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с обострением отношений между Канадой и Саудовской Аравией

Вопрос: В последние несколько дней наблюдается обострение отношений между Канадой и Саудовской Аравией, вызванное публичной критикой канадского министра иностранных дел положения дел с правами человека в Королевстве и требованиями немедленно освободить ряд саудовских политактивистов. Результатом этого конфликта стало решение Эр-Рияда отозвать своего посла из Оттавы на консультации, предложить главе канадской дипмиссии покинуть саудовскую столицу, а также приостановить рейсы государственной авиакомпании КСА в Канаду.

Как бы Вы могли прокомментировать эту ситуацию?

Ответ: Мы последовательно и твердо выступаем за соблюдение универсальных прав человека при должном учете национальной специфики, сложившихся в течение длительного времени особенностей и традиций тех или иных государств. Считали и считаем недопустимой в этой связи политизацию правочеловеческой проблематики.

Полагаем, что Саудовская Аравия, вступившая на путь масштабных социально-экономических преобразований, в полной мере обладает суверенным правом решать, как ей двигаться дальше в этой важной области. В таких вопросах, возможно, нужны конструктивные советы и содействие, но отнюдь не окрики с позиции «морального превосходства».

При этом, конечно, выражаем надежду на то, что Саудовская Аравия и Канада сумеют цивилизованно договориться о преодолении возникших между ними разногласий.