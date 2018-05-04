О ситуации в Республике Мозамбик

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 августа Президент Республики Мозамбик Ф.Ньюси выступил с обращением к нации по поводу состоявшегося в тот же день подписания меморандума по военным вопросам между Правительством Республики Мозамбик и оппозиционной партией «Мозамбикское национальное сопротивление» (РЕНАМО). Документ предусматривает конкретные шаги по разоружению, демобилизации и частичной реинтеграции в состав регулярных вооруженных сил участников ренамовских боевых формирований, которые данная партия сохраняла после завершения в 1992 г. гражданской войны в Мозамбике. Несмотря на относительно небольшую численность и стоявшие перед ними задачи по охране руководства РЕНАМО, эти боевые группы зачастую использовались в политической борьбе как инструмент давления на законные власти Мозамбика.

Наряду с ранее достигнутым консенсусом между правительством и оппозицией по вопросам административной децентрализации, принятием поправок к конституции и избирательному законодательству, меморандум является ключевым элементом общего пакета соглашений, призванных гарантировать окончательное политическое урегулирование в Мозамбике.

Президент Ф.Ньюси обратился с призывом к международному сообществу поддержать усилия мозамбикских сторон по выполнению указанных договоренностей.

В Москве приветствуют достигнутое согласие между Правительством Республики Мозамбик и оппозицией. Солидаризируясь с дружественным мозамбикским народом, мы надеемся, что с урегулированием имевшихся противоречий рецидивы силовой конфронтации в истории Мозамбика окончательно уйдут в прошлое, и в стране установится прочный гражданский мир, столь необходимый для обеспечения ее устойчивого всестороннего развития.