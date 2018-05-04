О договоренностях по мирному урегулированию внутреннего конфликта в Республике Южный Судан (РЮС)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 августа в Хартуме в рамках ведущихся под эгидой восточноафриканской Межправительственной организации по развитию (ИГАД) переговоров состоялась церемония подписания Соглашения о нерешенных вопросах управления и разделении ответственности между сторонами конфликта в Республике Южный Судан, органично дополнившего Хартумскую декларацию от 27 июня с.г. о прекращении огня в РЮС и Соглашение от 7 июля с.г. о нерешенных вопросах в сфере безопасности.

Свои подписи под новым документом поставили Президент РЮС С.Киир, лидер вооруженной оппозиции Р.Мачар, который должен быть восстановлен в качестве первого вице-президента страны, и представители других крупных военно-политических группировок. Гарантами выступили Президент Судана О.Башир и Президент Уганды Й.Мусевени. На церемонии также присутствовали президенты Кении, Джибути, премьер-министр Сомали и заместитель премьер-министра Эфиопии. Достигнута договоренность о проведении дополнительных переговоров в Хартуме по наиболее сложным вопросам – об имплементационном механизме и порядке возвращения во власть лидеров вооруженной оппозиции.

В Москве приветствуют достигнутый прогресс в переговорном процессе по Южному Судану и выражают надежду на продолжение конструктивного диалога вовлеченных сторон, последовательное и неукоснительное выполнение ими всех имеющихся договоренностей.

Высоко оцениваем посредническую роль лично Президента Судана О.Башира, внесшего весомый вклад в обеспечение мира в Южном Судане. Отмечаем, что настойчивые дипломатические усилия африканского сообщества по разблокированию кризисных ситуаций на континенте дают наилучшие результаты, подтверждая делами провозглашенный Африканским союзом принцип «африканским проблемам – африканское решение».