О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией руководства палестинского движения «Исламский джихад»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял делегацию руководства «Исламского джихада» во главе с заместителем Генерального секретаря движения Зиядом ан-Наххаля.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по комплексу вопросов урегулирования палестино-израильского конфликта, включая развитие ситуации в секторе Газа и вокруг него. При этом с российской стороны подчеркивалась важность скорейшего достижения общепалестинского согласия в рамках Организации освобождения Палестины, являющейся единственным законным представителем палестинского народа, как необходимой предпосылки для реализации его чаяний о создании независимого и территориально целостного государства Палестина на базе соответствующих резолюций Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, а также Арабской мирной инициативы.