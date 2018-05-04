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7.08.1814:43

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с восстановлением экстерриториальных санкций США против Ирана

1463-07-08-2018

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Глубоко разочарованы шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана. Введение первого «пакета» американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая. Это яркий пример продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, попрания норм международного права.

Осуждаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с нынешними рестрикциями США против Ирана.

СВПД полностью оправдывает себя. Он доказал свою эффективность. МАГАТЭ регулярно подтверждает, что Иран строго придерживается своих обязательств. Предусмотренные Планом действий меры проверки и контроля применяются в полном объеме. Это – само по себе надежное свидетельство мирного характера иранской ядерной программы.

Международное сообщество не должно допустить, чтобы столь значимые достижения многосторонней дипломатии приносились в жертву американским устремлениям по сведению политических счетов с Ираном к тому же по вопросам, которые не имеют отношения к СВПД. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится.

Убеждены, что СВПД всё-таки обладает достаточным запасом прочности. Участникам этой договоренности вполне по силам преодолеть возникшие сложности. Подтверждаем нашу приверженность СВПД.

Будем делать все необходимое в интересах сохранения и полноценной реализации СВПД. Соответствующие меры защиты торгово-экономического сотрудничества с Ираном предпринимаются нами на национальном уровне. Продолжаем совместно с другими ответственными участниками СВПД выработку коллективных решений, направленных на реализацию задач по сохранению и расширению международного торгового и финансового сотрудничества с Ираном, поставленных министрами иностранных дел государств-участников СВПД в заявлении по итогам заседания его Совместной комиссии 6 июля. Исходим из того, что эта работа отвечает интересам всего международного сообщества.
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