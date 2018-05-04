Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с восстановлением экстерриториальных санкций США против Ирана

Глубоко разочарованы шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана. Введение первого «пакета» американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая. Это яркий пример продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, попрания норм международного права.

Осуждаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с нынешними рестрикциями США против Ирана.

СВПД полностью оправдывает себя. Он доказал свою эффективность. МАГАТЭ регулярно подтверждает, что Иран строго придерживается своих обязательств. Предусмотренные Планом действий меры проверки и контроля применяются в полном объеме. Это – само по себе надежное свидетельство мирного характера иранской ядерной программы.

Международное сообщество не должно допустить, чтобы столь значимые достижения многосторонней дипломатии приносились в жертву американским устремлениям по сведению политических счетов с Ираном к тому же по вопросам, которые не имеют отношения к СВПД. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится.

Убеждены, что СВПД всё-таки обладает достаточным запасом прочности. Участникам этой договоренности вполне по силам преодолеть возникшие сложности. Подтверждаем нашу приверженность СВПД.