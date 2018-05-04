Комментарий Департамента информации и печати МИД России к 10-й годовщине августовских событий 2008 г. на Кавказе

10 лет тому назад, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Правительство М.Саакашвили, грубо нарушив международные договоренности о мирном урегулировании грузино-осетинского конфликта, начало полномасштабную военную операцию против Южной Осетии.

Агрессия в отношении Цхинвала – общепризнанной стороны конфликта – была абсолютно неспровоцированной. В соответствии с Сочинским соглашением от 1992 года между Россией и Грузией, безопасность в Южной Осетии обеспечивали Смешанные силы по поддержанию мира (три батальона – от России, Южной Осетии и Грузии). Действовала также Смешанная контрольная комиссия, состоящая из российской, грузинской, североосетинской и югоосетинской сторон. Несмотря на неоднократные попытки Тбилиси пересмотреть соглашение, российские миротворцы на момент конфликта находились в Южной Осетии на законных основаниях, в рамках международно-признанного механизма урегулирования. Там же с 1992 года находились наблюдатели ОБСЕ.

Что касается Абхазии, то она была официально признана стороной в конфликте в документах СБ ООН, в частности, в одной из последних принятых им по этой теме резолюций 1808. На этой территории наряду с Коллективными силами СНГ действовала Миссия ООН.

Ночью 7 августа грузинские силы начали массированный артиллерийский обстрел Цхинвала, который продолжался до утра. По грузинскому телевидению выступил генерал М.Курашвили, который заявил, что «Грузия приступила к операции по наведению конституционного порядка на территории Южной Осетии». Окружившие Цхинвал по всему периметру грузинские системы залпового огня «Град» подвергли шквальному обстрелу город, не делая различий между военными объектами и жилыми кварталами. 8 августа в столицу Южной Осетии при мощной поддержке танков и бронетехники вошли сухопутные силы грузинской армии, а также спецназа МВД Грузии.

Параллельно грузинские войска предприняли штурм лагеря российских миротворцев. При этом накануне военные наблюдатели от Грузии скрытно покинули расположение объединенного штаба миротворцев и наблюдательные посты. 8-10 августа миротворческий батальон отразил не менее пяти грузинских атак. Погибли десять российских миротворцев, около сорока были ранены. Находящиеся на территории городка здания и техника были практически полностью уничтожены.

От грузинских атак серьезно пострадал и Цхинвал. Было полностью или частично разрушено большинство жилых домов. Пострадали объекты коммунального хозяйства и жизнеобеспечения города, промышленные предприятия. Были разрушены несколько прилегающих к Цхинвалу сел.

В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии руководство России приняло решение начать операцию по принуждению грузинской стороны к миру.

Очевидный факт грузинской агрессии был позднее официально подтвержден, в частности, в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой Европейского Союза во главе со швейцаркой Х.Тальявини. Он был опубликован осенью 2009 года.

Участие российских войск в отражении нападения на Южную Осетию было законным, явившись реализацией права на самооборону, закрепленного, в частности, в статье 51 Устава ООН. Основания для этого появились у Российской Федерации в результате крупномасштабного нападения Грузии на миротворческие подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся в Южной Осетии на легальных основаниях и с согласия Грузии. В соответствии с упомянутой статьей Устава ООН, Совет Безопасности ООН был проинформирован российской стороной о реализации ее права на самооборону.

Российская военная операция преследовала единственную цель – прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений. Ее организация и проведение были строго пропорциональны угрозе со стороны Грузии. По завершении военной операции подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации были выведены с территории Грузии в октябре 2008 года в соответствии с Принципами урегулирования, выработанными совместно Президентом России Д.А.Медведевым и Президентом Франции Н.Саркози (этот документ часто ошибочно именуется «Соглашением о прекращении огня»), и уточняющими договоренностями от 8 сентября 2008 года.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года и другими основополагающими международными документами. Нападение на Южную Осетию, подготовка аналогичной акции против Абхазии, которые стали кульминацией многолетней насильственной политики Тбилиси в отношении этих народов, не оставили им иного выбора, кроме как обеспечивать свою безопасность и право на существование через самоопределение в качестве независимых государств.

Признав Южную Осетию и Абхазию, Россия взяла на себя ответственность не только за их безопасность, но и в значительной мере за их успешное становление в качестве современных, демократических, социально и экономически благополучных стран. 9 сентября 2008 года с двумя республиками были установлены дипломатические отношения, а 17 сентября 2008 года подписаны Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ставшие краеугольным камнем нашего активного взаимодействия.

8 сентября президенты России и Франции одобрили документ об осуществлении мирного плана от 12 августа, конкретизирующий шесть принципов урегулирования конфликтов. На его основе 15 октября 2008 г. в Женеве состоялось открытие нового международного формата по Южному Кавказу – международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Этот формат по сути закрепил сложившиеся в регионе после отражения грузинской военной авантюры новые политико-правовые реалии, как кому бы то ни хотелось представлять этот вопрос иначе. В женевских встречах по взаимной договоренности на равных условиях участвуют представители Абхазии, Грузии и Южной Осетии, а также ЕС, ОБСЕ, ООН, России и США как непосредственно вовлеченные ранее в дела урегулирования и заинтересованные в стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Три упомянутые международные организации по согласованию между участниками одновременно сопредседательствуют на Женевских дискуссиях.

Главный урок трагических событий 2008 года – очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно. Особенно когда речь идет о такой сложной и деликатной сфере как межнациональные отношения: любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям. Усилия России на Южном Кавказе все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой. Первым шагом в правильном направлении могло бы стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы. Рассчитываем, что здравый смысл все же возобладает.