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6.08.1819:07

О встрече специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией Международной федерации курдских общин

1461-06-08-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

6 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял делегацию Международной федерации курдских общин во главе с председателем Федерации К.И.Мирзоевым.

Члены делегации информировали об итогах прошедшего 4 августа в Москве учредительного собрания Международной федерации курдских общин, дали высокую оценку уровню взаимодействия и солидарности между представителями курдских неправительственных объединений, в том числе в России и Центральной Азии.

В ходе встречи также состоялось обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с акцентом на курдскую проблематику в контексте развития ситуации в Ираке и Сирии, включая задачу консолидации международных усилий в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими группировками.

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