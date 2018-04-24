Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Греции Н.Кодзиаса

12-14 июня в Москве с рабочим визитом будет находиться Министр иностранных дел Греческой Республики Н.Кодзиас. 13 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет с ним переговоры, в ходе которых планируется рассмотреть состояние и перспективы российско-греческих отношений в различных сферах.

Стороны намерены уделить особое внимание взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях, проанализировать состояние договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Подходы Москвы и Афин по большинству глобальных и региональных вопросов близки, в обеих столицах исходят из необходимости решения возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами. Это создает хорошую основу для взаимодействия двух стран в рамках международных организаций и форумов.

Рассчитываем на полезный обмен мнениями по международной тематике, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке и на Украине, положение дел в Восточном Средиземноморье и на Балканах. Темой, представляющей взаимный интерес, является защита христианского населения ближневосточного региона.

Предпринимаются совместные усилия по поддержанию высокой динамики политического диалога и реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе по результатам встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина и Премьер-министра Греческой Республики А.Ципраса «на полях» Международного форума «Один пояс – один путь» (Пекин, май 2017 г.).

Несмотря на неблагоприятную международную конъюнктуру, удалось вывести на траекторию роста товарооборот между двумя странами. По итогам 2017 г. товарооборот между Россией и Грецией вырос на 27,4 % до 3,7 млрд. долларов США. В 2018 г. эту тенденцию удалось сохранить. Ключевую роль в координации торгово-экономического взаимодействия играет Смешанная Российско-Греческой комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, а также созданные в ее рамках рабочие группы.

В этом году наши страны отмечают два крупных юбилея: 190-летие дипломатических отношений (6(18) сентября 1828 г.) и 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве (30 июня 1993 г.). В настоящее время прорабатываются приуроченные к этим датам памятные мероприятия.

Восстанавливается турпоток из России в Грецию: в 2017 г. он достиг 856,2 тыс. чел. Реализуемая с сентября 2017 г. программа Года туризма закрепила положительный импульс, которое придало двустороннему взаимодействию проведение в 2016 г. «перекрестных» Годов Россия – Греция.

Визит Министра иностранных дел Греческой Республики в Москву, несомненно, послужит дальнейшему углублению плодотворного российско-греческого сотрудничества и взаимопонимания в международных делах.