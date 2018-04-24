Об итогах заседания СМИД ОДКБ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 июня в Алма-Ате состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) под председательством Министра иностранных дел Республики Казахстан К.К.Абдрахманова.

Министры обстоятельно обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, проанализировали факторы, оказывающие воздействие на глобальную стабильность в мире, включая односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Принято совместное заявление в поддержку жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и в пользу конструктивного диалога для разрешения имеющихся проблемных вопросов.

При рассмотрении проблематики противодействия современным вызовам и угрозам министры подтвердили необходимость формирования действительно широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом.

Министры поручили Генеральному секретарю ОДКБ продолжить контакты с профильными структурами ООН в целях формирования условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах миротворческой деятельности ООН.

Согласован План консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, утвержден Перечень тем совместных заявлений ОДКБ на международных площадках в 2018 г.

Достигнута договоренность о более тесной внешнеполитической координации между дипломатическими представительствами при международных организациях и посольствами государств-членов ОДКБ по вопросам сотрудничества в рамках Организации, а также их взаимодействия со СМИ и общественностью.