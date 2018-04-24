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9.06.1818:46

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителем «Московской платформы» сирийской оппозиции К.Джамилем

1134-09-06-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 июня специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителя руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителя «Московской платформы» сирийской оппозиции К.Джамиля.

В ходе беседы состоялось обсуждение комплекса вопросов урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН с акцентом на необходимость скорейшего начала работы Конституционного комитета в соответствии с итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
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