Выступление управляющего от Российской Федерации в Совете управляющих МАГАТЭ, Постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ от имени группы стран-друзей русского языка о принципе многоязычия и позициях русского языка в МАГАТЭ, Вена, 7 июня 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Имею честь выступить от имени группы стран-друзей русского языка в составе Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Наши делегации приветствуют усилия Секретариата по обеспечению равных прав всех официальных языков в работе Агентства в строгом соответствии с действующими в ООН принципами многоязычия, в очередной раз подтвержденных резолюцией ГА ООН A/RES/71/328, а также одобренным планом конференций ООН A/RES/72/19. Исходим из того, что анализ конкретных шагов по обеспечению многоязычия должен быть включен в число объективных критериев оценки работы Агентства.

Убеждены в необходимости выработки согласованной языковой политики МАГАТЭ в целях обеспечения его устойчивого функционирования, повышения эффективности программной деятельности, ее диверсификации и расширения географии проектов Агентства, укрепления глобальных усилий по освоению мирного атома и, в конечном счете, решения основных задач МАГАТЭ в соответствии с Уставом.

Отмечаем доклад Гендиректора МАГАТЭ о многоязычии в Агентстве, опубликованный в ноябре 2017 года (GOV/INF/2017/14). Считаем необходимым поставить практику подготовки таких докладов на регулярную основу. Выступаем за то, чтобы 62-я сессия Генконференции МАГАТЭ высказалась в поддержку общеооновских усилий по укреплению многоязычия.

Призываем Секретариат к дальнейшей последовательной реализации комплекса мер по поддержке и укреплению позиций русского языка как одного из важнейших инструментов межнационального общения в атомной отрасли.

Исходим из безальтернативности практики подготовки документов и протоколов заседаний директивных органов МАГАТЭ на всех официальных языках Агентства.

В свете ощутимой информационной отдачи интернет-ресурсов отдаем должное усилиям Секретариата по переводу новостных и коммуникационных площадок Агентства в русскоязычный формат.

Высоко ценим работу русской секции перевода, благодаря которой наши экспертные сообщества получают доступ к научно-исследовательской и технической документации МАГАТЭ.

Отмечаем высокую востребованность русскоязычных переводных материалов в плане стимулирования обмена знаниями и участия широкого круга специалистов в проводимых Секретариатом мероприятиях. Были бы признательны за конкретные шаги по укреплению рабочего потенциала данной секции.

Подтверждаем готовность оказывать всестороннюю поддержку Секретариату в его дальнейшей работе по обеспечению многоязычия в МАГАТЭ.

Благодарю Вас, господин Председатель.