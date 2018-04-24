Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с участием Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в заседании СМИД ОДКБ

Очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ (СМИД ОДКБ) состоится 11 июня в Алма-Ате под председательством Министра иностранных дел Республики Казахстан К.К.Абдрахманова. В соответствии с установленным порядком СМИД ОДКБ проводятся, как правило, два раза в год.

Накануне, 10 июня, пройдет встреча глав делегаций в формате рабочего ужина, на которой министры будут иметь возможность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

По сложившейся традиции СМИД ОДКБ соберется в узком и расширенном составах.

В повестку дня заседания включено 12 вопросов.

Министры обсудят вопросы внешнеполитической координации в рамках Организации, актуальные проблемы международной и региональной безопасности. Планируется принятие заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ «О ситуации вокруг Договора о РСМД», проект которого подготовлен российской стороной.

Состоится заинтересованный обмен мнениями по вопросам противодействия современным трансграничным вызовам и угрозам, прежде всего со стороны террористических организаций.

Министры рассмотрят также тематику миротворческой составляющей ОДКБ в контексте разработанной Секретариатом ОДКБ Дорожной карты (Плана мероприятий) «Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах международной миротворческой деятельности ООН (на период с 2018 по 2021 год)».

На заседании планируется проанализировать состояние дел с ведущейся работой по дальнейшему развитию договорно-правовой базы ОДКБ, принять План консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года, утвердить Перечень совместных заявлений государств-членов ОДКБ в 2018 г. по внешнеполитической тематике, который готовится ежегодно на основе предложений государств-членов Организации в рамках реализации Коллективных указаний постоянным представителям государств-членов ОДКБ при международных организациях. Планируется также принятие ряда документов, которые будут представлены главам государств-членов Организации для рассмотрения на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ осенью текущего года.