Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с участием Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в министерской встрече «нормандском» формате

11 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в очередной встрече министров иностранных дел в «нормандском формате» в Берлине.

Центральной темой дискуссий станет ход реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» от 12 февраля 2015 г., а также договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в «нормандском формате» – в Париже 2 октября 2015 г. и Берлине 19 октября 2016 г. Участники подробно обсудят ситуацию в зоне конфликта, положение дел с выполнением сторонами – Киевом, Донецком и Луганском – их обязательств в военной, политической, экономико-социальной и гуманитарной сферах.

События последнего времени свидетельствуют, что киевские власти не намерены выполнять Минские соглашения, грубо извращают их логику и последовательность, искусственно увязывают свою готовность продвигаться на политическом треке с полной военной капитуляцией Донбасса, контролем границы с Россией. При этом украинская сторона не предлагает жителям юго-востока никаких политических гарантий, всячески провоцируя напряженность на линии соприкосновения, использует любую возможность для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона.

Сегодня на юго-востоке обстановка вновь начинает обостряться. По вине Киева сорвано объявленное в конце марта с.г. «пасхальное» перемирие. ВСУ грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон. Так и не осуществив это процесс в Станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в н.п. Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 г. были отведены войска и техника. Чем ближе позиции конфликтующих сторон друг к другу, тем выше опасность боестолкновений. Необходимо добиваться полной реализации Рамочного соглашения от 21 сентября 2016 г. о разведении сил и средств, отвода тяжелых вооружений, осуществления разминирования.

Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в н.п. Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 г. разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской. После отвода тяжелой техники и вооружений это станет важным шагом в направлении достижения устойчивого режима прекращения огня в соответствии с положениями Минских соглашений.

Отдельное внимание будет уделено политическим аспектам урегулирования. Речь, прежде всего, идет о необходимости фиксации достигнутой еще на саммите в «нормандском формате» в Париже 2 октября 2015 г. и подтвержденной лидерами «нормандской четверки» в Берлине 19 октября 2016 г. договоренности о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, более известной как «формула Штайнмайера».

Необходимы подвижки в решении гуманитарных проблем, в частности в том, что касается введения в действие закона об амнистии, обмена заложниками и незаконно удерживаемыми лицами, улучшения гуманитарной ситуации на территории Донбасса. Должны быть приняты неотложные меры по обеспечению населения региона бесперебойным водо- и электроснабжением, социальными выплатами (пенсии, пособия, зарплаты и т.д.).

Что касается ооновского присутствия в Донбассе, то, как известно, в сентябре 2017 г. Россия внесла в СБ ООН проект соответствующей резолюции. Однако мы до сих пор не получили письменных поправок по этому документу. Вместо этого наши европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции «по принуждению к миру», установлению в регионе – до проведения там местных выборов – международной военно-гражданской администрации. Такие предложения, идущие вразрез с Минскими соглашениями, отвергаются Донецком и Луганском. Любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в т.ч. по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта – Киева и Донбасса.