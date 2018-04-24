Новости

Навигация

9.06.1816:06

Ответ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопрос СМИ «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества, Циндао, 9 июня 2018 года

1130-09-06-2018

  • ru-RU1 en-GB1 es-ES1

Вопрос: Мы часто слышим, что для примирения на Корейском полуострове реализуется план России и Китая.

С.В.Лавров: Это не план, а дорожная карта, которая предполагала на первом этапе прекращение воинственной риторики с обеих сторон, на втором  – начало нормального диалога между основными протагонистами и выход на подписание мирного договора, а на третьем – организацию многостороннего диалога, потому что проблемы этого региона  шире, чем только Корейский полуостров, и охватывают всю Северо-Восточную Азию.

На финальном этапе нужно договариваться не только о мире и денуклеаризации на Корейском полуострове, но и об организации системы мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии, что, собственно, и анонсировали те, кто сейчас непосредственно участвуют: и две Кореи, и США.

Первый этап –  отказ от риторики – они более-менее проходят. Иногда, правда, бывают рецидивы, но это не мешает проводить саммиты: состоялся межкорейский саммит, сейчас готовится американо-северокорейский. Будут обсуждать в том числе мирный договор. Всё идёт в логике российско-китайской дорожной карты, о чём вчера также говорили оба главы государств.

Дополнительные материалы

Видео
x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Актуальные темы

Актуальные темы

Гуманитарное сотрудничество

Гуманитарное сотрудничество

Международная безопасность

Международная безопасность