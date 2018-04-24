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9.06.1815:15

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве А.Адайле

1129-09-06-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 июня специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Амджада Оде Адайле по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования и состояние дел на палестино-израильском направлении.

Были также обсуждены текущие вопросы дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-иорданских связей.
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