О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве А.Адайле

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Амджада Оде Адайле по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования и состояние дел на палестино-израильском направлении.

Были также обсуждены текущие вопросы дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-иорданских связей.