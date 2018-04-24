Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с сообщениями о совершении австралийскими военными преступлений в Афганистане

Обратили внимание на ставший недавно достоянием гласности составленный еще в 2016 г. секретный доклад командования вооруженных сил Австралии, в котором констатируется систематическое, несанкционированное и безосновательное применение оружия, в том числе против мирного населения, военнослужащими этой страны в составе коалиционного контингента в Афганистане.

В 2017 г. вещательная корпорация «Australian Broadcasting Corporation» сообщала о шокирующих фактах хладнокровных убийств, совершенных австралийскими военными в Афганистане. Наиболее широкий резонанс имел расстрел афганского мальчика в провинции Кандагар в сентябре 2012 г.

Показательно, что никто так и не понес ответственности за совершенные преступления, а минобороны Австралии ограничилось лишь выражением «серьезной озабоченности» по вышеуказанному поводу.

Осуждаем подобные действия австралийских военных. Призываем власти Австралии и Афганистана провести независимое и беспристрастное расследование обстоятельств совершенных преступлений и привлечь виновных к ответственности.