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9.06.1812:21

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Мавритании в Москве С.Талебом Амаром

1127-09-06-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 июня специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Исламской Республики Мавритания в России Сиди Мохамеда Талеба Амара по его просьбе.

В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога по актуальной ближневосточной и африканской проблематике, в том числе в контексте подготовки к предстоящей в Нуакшоте 1-2 июля с.г. 31-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза.
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