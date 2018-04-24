О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Мавритании в Москве С.Талебом Амаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Исламской Республики Мавритания в России Сиди Мохамеда Талеба Амара по его просьбе.

В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога по актуальной ближневосточной и африканской проблематике, в том числе в контексте подготовки к предстоящей в Нуакшоте 1-2 июля с.г. 31-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза.