Новости

Навигация

8.06.1820:31

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ирака в Москве Х.Хади

1126-08-06-2018

  • en-GB1 ru-RU1

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 июня специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Ирак в Москве Х.Хади по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Ираке в свете итогов прошедших 12 мая с.г. парламентских выборов и задачи скорейшего формирования новых структур исполнительной и законодательной ветвей власти страны.

Были также рассмотрены вопросы дальнейшего наращивания российско-иракского взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Актуальные темы

Актуальные темы

Гуманитарное сотрудничество

Гуманитарное сотрудничество

Международная безопасность

Международная безопасность