О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Ирана в России М.Санаи

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.

В ходе беседы обсуждались перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня.