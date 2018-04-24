Новости
8.06.1818:51
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Ирана в России М.Санаи
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
8 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.
В ходе беседы обсуждались перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня.