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8.06.1818:51

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Ирана в России М.Санаи

1125-08-06-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.

В ходе беседы обсуждались перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня.
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