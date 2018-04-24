Комментарий Департамента информации и печати МИД России о договоренностях о содействии процессу возвращения перемещенных лиц в Мьянму

Приветствуем состоявшееся 6 июня в Нейпьидо подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Союз Мьянма, Программой развития ООН и Управлением Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) о содействии процессу репатриации из Бангладеш перемещенных лиц из Ракхайнской национальной области (РНО) Мьянмы.

Данный документ создает правовую базу взаимодействия между мьянманскими властями и учреждениями системы ООН в целях реализации договоренностей, достигнутых ранее между Нейпьидо и Даккой по вопросу о репатриации перемещенных лиц, и призван способствовать урегулированию обстановки в Ракхайне на основе рекомендаций Консультативной комиссии во главе с бывшим Генеральным секретарем ООН К.Аннаном и решению остающихся в РНО гуманитарных проблем.

Считаем заключение указанного Меморандума важным шагом, который внесёт вклад в обеспечение добровольного, безопасного и достойного возвращения перемещенных лиц, покинувших территорию РНО, и ускорит начало процесса репатриации. Тем более что успешный опыт такого взаимодействия имеется – на основе подписанного в 1993 г. соглашения между правительством Мьянмы и УВКБ из Бангладеш в Ракхайн вернулись 230 тысяч беженцев.