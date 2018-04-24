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7.06.1819:51

Выступление управляющего от Российской Федерации в Совете управляющих МАГАТЭ, Постоянного представителя Российской Федерации при международных организация в Вене М.И.Ульянова в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ по пункту повестки дня «Применение гарантий МАГАТЭ в Корейской Народно-Демократической Республике», Вена, 6 июня 2018 года

1122-07-06-2018

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Уважаемый господин Председатель,

К сожалению, некоторые из прозвучавших ранее выступлений свидетельствуют о том, что в международных отношениях по-прежнему сильна инерция. Созвучные заявления мы не раз могли слышать в прошлом, однако ситуация с тех пор радикально поменялась. Появилась реальная надежда на то, что денуклеаризация Корейского полуострова достижима.  Полагаем, что текущая сессия Совета управляющих должна была бы направить сигнал о поддержке межкорейского диалога и предстоящей 12 июня встречи Президента США Д.Трампа с Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Уверены, что если стороны воздержаться от выдвижения заведомо неприемлемых требований друг к другу и обозначат готовность к взаимоуважительному диалогу, то в деле денуклеаризации Корейского полуострова появится перспектива.

Всерьез говорить о возобновлении проверок МАГАТЭ в КНДР можно будет лишь после достижения политико-дипломатического решения, над которым всем заинтересованным сторонам еще предстоит поработать. Российская сторона исходит из того, что МАГАТЭ остается единственной международной организацией, обладающей достаточным авторитетом и техническими возможностями для осуществления мониторинга и контроля за ядерной деятельностью КНДР, в том числе в контексте усилий по денуклеаризации Корейского полуострова. Приветствуем готовность Агентства возобновить проверки в КНДР в четком соответствии с Уставом МАГАТЭ. Отдаем должное соответствующим усилиям Департамента гарантий и готовы продолжать оказывать ему посильную поддержку.

С удовлетворением отмечаем, что предстоящие контакты и общая динамика вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова подтверждает актуальность того пути, который был прочерчен в российско-китайской «дорожной карте» от 4 июля 2017 года, опубликованной в качестве информационного циркуляра МАГАТЭ INFCIRC/922. Еще один принципиальный момент: в свете нынешней ситуации вокруг Ирана необходимо с самого начала продумать действенные механизмы, способные обеспечить неукоснительное выполнение всеми сторонами будущих договоренностей по урегулированию вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова.

Коль скоро МАГАТЭ предстоит сыграть важную роль в деле обеспечения исключительно мирного характера ядерной деятельности КНДР, настоятельно призываем руководство Агентства держать открытыми двери для возможных контактов с северокорейскими представителями.

Благодарю Вас, господин Председатель.
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