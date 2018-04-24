О двадцать второй сессии Совместной Российско-Китайской комиссии по границе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4-6 июня в Москве состоялась двадцать вторая сессия Совместной Российско-Китайской комиссии по границе.

Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с реализацией Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о режиме российско-китайской государственной границы от 9 ноября 2006 года.

Отмечалось, что благоприятная атмосфера в районе границы, содействие поддержанию которой является ключевым приоритетом в работе Совместной комиссии, вносит позитивный вклад в стабильное развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия.

С обеих сторон дана высокая оценка уровню сотрудничества компетентных ведомств двух стран в области обеспечения правопорядка в приграничных регионах и контроля за соблюдением режима границы, работе пунктов пропуска, а также взаимодействию в области строительства объектов трансграничной инфраструктуры.

Проведен обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в сфере трансграничных вод, в том числе водопользования и берегоукрепления на пограничных реках.

Рассмотрен ход подготовки ряда межправительственных соглашений, касающихся трансграничных объектов и экспортного сообщения между двумя государствами.

Сессия прошла в традиционно дружественной атмосфере, характерной для российско-китайских отношений.