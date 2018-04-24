О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Директором по политическим вопросам МИД Швеции А.-К.Энестрём

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 июня в Москве по просьбе шведской стороны состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Директором по политическим вопросам МИД Швеции А.-К.Энестрём.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повесток дня, включая безопасность на Севере Европы и европейском континенте в целом.