О рабочей поездке специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова в Демократическую Республику Конго

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 июня находившийся с рабочей поездкой в Киншасе специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов был принят Президентом Демократической Республики Конго (ДРК) Ж.Кабилой, имел встречу с заместителем Премьер-Министра, Министром иностранных дел и региональной интеграции Л.Ше Окитунду.

В ходе состоявшихся бесед был предметно обсужден комплекс вопросов многопланового российско-конголезского сотрудничества с упором на углубление политического диалога, наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства, включая совместное освоение природных ресурсов, а также расширение гуманитарных связей.

Значительное внимание было уделено актуальной международной и африканской проблематике, особенно ситуации, складывающейся в Регионе Великих озер, ЦАР, Южном Судане, районе Африканского Рога. При этом констатирована близость или совпадение принципиальных подходов России и ДРК, основанных на твердой приверженности нормам международного права и положениям Устава ООН.

При обсуждении внутриполитической ситуации в ДРК было подчеркнуто, что с учетом намеченных на 23 декабря с.г. президентских выборов ключевым условием снижения напряженности в этой африканской стране является своевременная реализация мероприятий электорального календаря, утвержденного Национальной независимой избирательной комиссией, и выполнение всеми конголезскими политическими силами Всеобъемлющего политического соглашения от 31 декабря 2016 г.