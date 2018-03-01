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Март 2018

  • 29 Пресс-центр МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2)
    26.03.18 559-26-03-2018

    О брифинге официального представителя МИД России 29 марта 2018 года

    СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

     

    29 марта в Пресс-центре МИД России  (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от Центрального здания Министерства) состоится брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики.

    Приглашаются представители российских и иностранных СМИ.

    Начало - в 15:00.

    Аккредитация до 16:00 28 марта.

    Вход - по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).

    Координатор – Кванталиани Ирма Элгуджевна (тел. 8-(499)-244-35-83, моб. 8-916-563-80-85, электронная почта briefingmid@rambler.ru; midbriefing@yandex.ru).

    Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД в разделе «Видео» (http://media.mid.ru/video/video_list.html), в социальных аккаунтах «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).

    Аккредитация для российских СМИ
    Аккредитация для иностранных СМИ
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