Ответы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопросы СМИ, Ханой, 23 марта 2018 года

Вопрос: В СМИ пишут, что ряд стран, в том числе Франция, Прибалтика, Польша, может отозвать высокопоставленных дипломатов в связи с «делом С.Скрипаля». Как бы Вы могли это прокомментировать?

С.В.Лавров: Англичане «носятся» по всему миру, требуют, чтобы партнеры последовали их примеру. Каждая страна принимает решение на основе собственного понимания, чувства реального собственного достоинства. Посмотрим. По-прежнему, не видим фактов, отсутствие которых наводит на мысль, что все это провокация. Еще не завершилось расследование, пытаются лихорадочно заставить союзников под предлогом той самой солидарности, консенсуса делать конфронтационные шаги. Курс на то, чтобы сделать максимально глубоким кризис в отношениях с Российской Федерацией, искусственно загнав все вопросы в тупик. Надо брать примеры с тех людей, кто выступает за диалог, а таких большинство.

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать замену Г.Макмастера на Дж.Болтона?

С.В.Лавров: Это решение Президента США Д.Трампа, который принимает подобного рода решения в зависимости от своего собственного понимания задач, которые стоят перед Администрацией США.

Вопрос: А Вы с ним сталкивались?

С.В.Лавров: Я с ним работал. Он был исполняющим обязанности Постоянного представителя США при ООН. Именно «исполняющим обязанности», так как его не утвердил Сенат. Он проработал меньше года. Но после того, как он ушел с этого поста, он оставался в политологических кругах, мы периодически созванивались. Он как-то заезжал в Нью-Йорк из Вашингтона. Мы с ним встречались, обсуждали ситуацию, которая складывалась на тот момент. Он, конечно, профессиональный человек.

Вопрос: У Вас сложилось впечатление, что он «ястреб», как о нем пишут, что он жесткий человек?

С.В.Лавров: Он, безусловно, жесткий дипломат и политик. Но повторю еще раз, он профессионал. Разумеется, он будет проводить ту линию, которую обозначает Президент США Д.Трамп. Линия Д.Трампа, несмотря ни на что (он подтвердил это в разговоре с Президентом России В.В.Путиным на днях), направлена на нормализацию отношений с Российской Федерацией, налаживание взаимодействия в интересах решения общих для нас проблем.