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23.03.1813:04

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Австрии в России Й.Айгнером

550-23-03-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 марта заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской Республики в Российской Федерации Й.Айгнера.

В ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов отношений Россия-ЕС, в том числе в контексте предстоящего австрийского председательства в Совете ЕС во второй половине с.г.

С российской стороны было указано на безосновательность и неприемлемость заключений Евросовета по инциденту в Солсбери.

 
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