Заявление МИД России

Принятое на заседании Евросовета 22 марта заявление в связи с химинцидентом в Солсбери вызывает сожаление. Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся лишь на основании того, что «нет других правдоподобных альтернативных разъяснений», представляет собой в сущности бездоказательное обвинение в наш адрес. Готовность Евросовета согласиться с британской версией обстоятельств инцидента в Солсбери можно объяснить только желанием поддержать Премьер-министра Великобритании Т.Мэй, оказавшуюся в трудном положении. При этом отмечаем, что в этой версии событий с каждым днем появляется все больше неувязок – от небывалой скорости определения британцами «российского происхождения» обнаруженных на месте покушения на С.Скрипаля и его дочь токсинов до выявленных прессой фактов давления на сотрудников химлаборатории в Портон-Даун со стороны британских властей.

До сих пор мы не получили от британской стороны никаких доводов, которые требовали бы от нас, как предлагает нам Евросовет, «давать ответы» по поводу трагических событий в Солсбери. Мы полностью готовы работать с англичанами, однако британская сторона уклоняется от сотрудничества. Дальнейший обмен мнениями считаем возможным продолжить в рамках профильной международной структуры – Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Полагаем, что есовским лидерам, если бы у них было искреннее желание помочь ходу расследования, следовало бы побудить британских партнеров к началу конструктивных консультаций с российской стороной в рамках предусмотренных для таких случаев процедур ОЗХО. Тем более, что поддержка диалога и сотрудничества в интересах укрепления международных инструментов в сфере нераспространения, в частности Конвенции о запрещении химического оружия, напрямую предусмотрена не только Глобальной стратегией ЕС 2016 г., но и принятой в 2005 г. «дорожной картой» по общему пространству внешней безопасности Россия-ЕС.

Сожалеем, что вместо этого Евросоюз предпочел пойти в фарватере очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками с очевидной целью – поставить еще одно препятствие на пути нормализации ситуации на европейском континенте.