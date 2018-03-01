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23.03.1811:32

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангом, Ханой, 23 марта 2018 года

547-23-03-2018

Уважаемый товарищ Президент,

Прежде всего, хотел бы выразить признательность за этот прием, за возможность пообщаться с Вами и передать самые теплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента России В.В.Путина.

Вьетнам – наш стратегический партнер, мы выстраиваем всеобъемлющее стратегическое партнерство. Наши отношения проверены временем, испытаны совместной борьбой за торжество справедливости в мировых делах, за право народов самим выбирать свою судьбу.

Все, что мы делаем сегодня, опирается на братство наших народов, на те договоренности, которые Вы достигаете с Президентом В.В.Путиным, в частности, согласованные в ходе Вашего официального визита в Россию и в ходе встречи «на полях» саммита АТЭС в Дананге.

Наши отношения постоянно обогащаются, наполняются новым содержанием, в частности подписанием и вступлением в силу соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС, что уже позволило обеспечить в прошлом году рост товарооборота более чем на 30 %.

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