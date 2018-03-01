О визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Социалистическую Республику Вьетнам

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 марта Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил с визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Состоялись встречи с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, Президентом СРВ Чан Дай Куангом, а также заместителем Премьер-министра Правительства, Министром иностранных дел Фам Бинь Минем.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня с упором на реализацию договоренностей на высшем уровне по дальнейшему продвижению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Подтвержден обоюдный настрой на углубление политического диалога, практического взаимодействия по широкому спектру направлений, координации действий на международной арене.

По итогам подписан План сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам на 2019 – 2020 годы.