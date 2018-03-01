О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Японии Т.Коно

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 марта в Токио состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Японии Т.Коно.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов российско-японских отношений. Министры обсудили состояние и перспективы двустороннего политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и связей в культурно-гуманитарной сфере в контексте проведения в 2018 г. Годов России в Японии и Японии в России.

Основное внимание было уделено подготовке предстоящего в мае с.г. рабочего визита Премьер-министра Японии С.Абэ в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме и торжественной церемонии открытия «перекрёстных» годов.

Были также затронуты актуальные темы глобальной и региональной безопасности, включая обстановку на Корейском полуострове.

По итогам переговоров подписан План межмидовских консультаций на 2018-2019 гг.