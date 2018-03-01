Об участии российской делегации в 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12-16 марта в Вене состоялась 61-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам. Российская правительственная межведомственная делегация во главе с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотовым приняла активное участие в работе данного форума, который формирует межгосударственную стратегию ООН на антинаркотическом направлении.

Прошедшая сессия внесла значимый вклад в подготовку к предстоящему в 2019 г. министерскому сегменту Комиссии, в рамках которого предстоит провести всеобъемлющий обзор стратегической линии международного сообщества в сфере борьбы с наркотиками.

Консенсусом были одобрены 9 резолюций по всему спектру вопросов в области контроля над наркотиками. По инициативе Российской Федерации принята получившая широкую поддержку резолюция о защите детей от наркотиков. Одобрение российского проекта документа стало важным послесловием к прошедшему в 2017 г. на пространстве СНГ Году семьи.

12 субстанций были включены в список веществ, находящихся под контролем в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. и Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

В ходе сессии осуществлено дальнейшее наращивание взаимодействия между Шанхайской организацией сотрудничества и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП) в деле противодействия афганской наркоэкспансии. Этой же цели было посвящено мероприятие в рамках инициативы Парижский пакт, которая объединяет усилия 58 государств и 23 международных организаций по борьбе с исходящим с территории ИРА трафиком опиатов.

Российская делегация проинформировала об итогах состоявшейся в Москве в декабре 2017 г. под патронатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации международной конференции «Парламентарии против наркотиков», а также организовала соответствующую тематическую выставку.

Представители Минздрава и Минпромторга России поделились с участниками сессии передовыми российскими наработками в сфере борьбы с наркоманией и обеспечения доступа к обезболивающим средствам.

Комиссия ООН по наркотическим средствам подтвердила свою востребованность в качестве ключевой площадки международного антинаркотического сотрудничества.