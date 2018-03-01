О рабочей поездке статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина в Республику Молдова

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20-22 марта статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасин находился с рабочим визитом в Республике Молдова для консультаций с её руководством.

Заинтересованный обмен мнениями был сфокусирован на состоянии и перспективах российско-молдавских отношений. Их нынешнее состояние не отвечает имеющемуся потенциалу и требует совместных действий по оздоровлению и активизации. Диалог на высшем уровне создает для этого необходимые условия.

Были обсуждены конкретные шаги в этом направлении.

На встрече с Президентом И.Додоном была констатирована нацеленность обеих сторон на выполнение договорённостей, достигнутых в рамках состоявшихся в 2017 году визитов в Москву главы молдавского государства, обсуждены некоторые практические вопросы российско-молдавских отношений.

Беседа с Премьер-министром П.Филипом была сконцентрирована на мерах, призванных придать импульс активизации торгово-экономического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества в интересах народов обеих стран. Особое место заняла тематика продолжения работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу актуальных вопросов двусторонней повестки дня в развитие встречи глав внешнеполитических ведомств России и Молдавии в Мюнхене в феврале с.г. состоялся с Министром иностранных дел и европейской интеграции Т.Ульяновски. Условлено продолжить анализ вопросов межмидовского взаимодействия в ходе очередных консультаций на уровне заместителей министров в Москве.

Отдельной темой дискуссий в Кишинёве, и затем в Тирасполе, стало приднестровское урегулирование.

Предметный разговор, включающий проблемы социально-экономической ситуации на левобережье Днестра, состоялся в Тирасполе с Президентом Приднестровья В.Н.Красносельским и Председателем Верховного совета А.С.Щербой.

Подтверждена готовность России в качестве страны-гаранта и посредника в переговорном процессе содействовать продвижению диалога между Кишинёвом и Тирасполем. С российской стороны было высказано убеждение, что решением приднестровской проблемы может стать только продуманный и взвешенный компромисс, выработанный самими сторонами при содействии международных посредников. В этой связи стороны подчеркнули необходимость ритмичной и последовательной работы формата «5+2», а также неукоснительного выполнения достигнутых сторонами в ноябре 2017 г. практических договорённостей.

Подчеркивалась контрпродуктивность призывов на международных площадках, включая ООН, к выводу российских военных с территории Молдавии. Это ведет лишь к обострению ситуации и затрудняет диалог по приднестровскому урегулированию.

Тематике сохранения позиций русского языка в Молдавии и укрепления многоплановых связей диаспоры с исторической родиной была посвящена состоявшаяся в Российском центре науки и культуры в Кишинёве встреча с руководством организаций соотечественников.